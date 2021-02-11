Вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова: в чем ее преимущества и отличия от других

«КовиВак» начнут масштабно использовать с начала апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро месяц, как в нашей стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Флагманом сейчас выступает первая в мире зарегистрированная прививка от ковида «Спутник V». По последним данным ей вакцинировано 2,2 млн россиян, из них обе дозы получили 1,7 млн человек. Постепенно вводится в практику вторая разработка - «ЭпиВакКорона» от Новосибирского научного центра «Вектор», зарегистрированная 12 октября прошлого года. А в самое ближайшее время к пулу вакцин подключится третий давно анонсированный участник - прививка, созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Говорят, молодые сотрудники команды разработчиков в шутку предлагали назвать ее «ЧуВак», но в итоге появилась вакцина с более строгим названием - «КовиВак».

«НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ»

- Это вакцина на основе технологии, которая используется уже более 70 лет. Одной из первых по такому принципу была создана прививка от полиомиелита в США в начале 50-х годов прошлого века, - рассказал на круглом столе «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения» замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов.

Ученый назвал главное отличие «КовиВака» от уже существующих антиковидных прививок: в них используются фрагменты белков коронавируса либо его генетического материала. Чумаковская же вакцина включает целые вирусные частицы. «Они инактивированные, то есть мертвые, и уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида», - пояснил эксперт.

По его словам, специалисты института работали в «красных зонах» ковидных больниц, отбирая наиболее подходящие образцы вируса. Важно было найти «приручаемые» вирусные частицы, которые можно культивировать для производства вакцины в больших количествах. «Всего собрали более 600 образцов, наши сотрудники приносили и обрабатывали их в лаборатории, подвергая себя значительному риску, эти люди совершили подвиг», - отметил Константин Чернов.

В итоге в основу «КовиВака» лег штамм коронавируса, выделенный у одного из пациентов больницы в «Коммунарке».

ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ЗАГАДОЧНЫМ ВРАГОМ

Цельновирионная вакцина имеет как минимум одно весомое преимущество, уверены разработчики. Дело в том, что другие антиковидные прививки знакомят наш иммунитет только с отдельными, хоть и очень важными приметами врага. «И пептидные вакцины («ЭпиВакКорона»), и аденовирусные («Спутник», «АстраЗенека»), и мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) - защищают только «входные ворота» в клетку: формируют иммунитет к S-белку, из которого построен шип коронавируса, - напомнил Константин Чернов. - Но нельзя исключить, что некие механизмы воздействия вируса на организм на сегодня еще могут быть неизвестны. Скажем, помимо S-белка только во внешних структурах вируса содержится еще 4 основных белка. А всего у него сейчас насчитывается свыше 50 различных белков». Уже есть данные, что кроме молекул определенного типа, с которым связывается S-белок для проникновения вируса в наши клетки, возбудитель ковида взаимодействует еще как минимум с тремя другими рецепторами в организме человека, отметил ученый.

Словом, до тех пор, пока нам до конца не ясно, что и как творит в организме коронавирус, применение цельновирионной вакцины выглядит серьезным преимуществом, считают ее создатели. «Не зная всех механизмов в деталях, мы воспроизводим их все по умолчанию - просто знакомя иммунитет человека с цельным инактивированным (убитым) вирусом», - заключил Чернов. По сути, «КовиВак» имитирует естественный природный процесс во всех его гранях, поясняют создатели прививки.

А ВДРУГ НЕ СРАБОТАЕТ ИЛИ ЗАРАЗИТ?

Инактивированный, неживой вирус вызвать болезнь точно не сможет, подчеркивают специалисты. А вот степень защиты, которую даст цельновирионная вакцина, будет зависеть от искусства разработчиков и дисциплины производителей прививки, признают создатели «КовиВака».

- Если вакцина сделана неправильно, вирус в ее составе может потерять свою форму (говоря научным языком, конформность). Тогда антитела, которые станут вырабатываться после прививки, не будут нейтрализующими (то есть не дадут защиты от COVID-19. - Ред.), - пояснил замдиректора Центра им. Чумакова. И заверил, что разработка и производство «КовиВака» - «на высоте».

Между тем в середине января стало известно, что китайская антиковидная прививка, созданная по аналогичной технологии - цельновирионная вакцина Sinovac Biotech оказалась близка к провалу в клинических испытаниях в Бразилии. Там она показала эффективность лишь чуть выше 50%, что с учетом погрешности едва-едва позволяет вписаться в допустимые параметры применения прививок. Комментируя эту ситуацию, Константин Чернов выразил большие сомнения в достоверности полученных данных. По его словам, есть много вопросов к методике проверки эффективности и проведения подсчетов в Бразилии. В самом Китае, а также в Турции испытания подтвердили эффективность этой вакцины на уровне свыше 90%. В то же время, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах успешно применяется еще одна китайская цельновирионная вакцина (SinoPharm), и никаких претензий к ней не возникло.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда и кого будут прививать «КовиВаком»

Как ожидается, новая прививка пройдет госрегистрацию в середине февраля. В марте в гражданский оборот поступят первые 100 тысяч доз вакцины, рассказал замдиректора Центра им.Чумакова Константин Чернов. В дальнейшем мощности предприятия на базе института позволят, по словам разработчиков, выпустить 10 млн доз вакцины до конца года.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, «КовиВак» начнут масштабно использовать в рамках антиковидной прививочной кампании с начала апреля. В то же время заявлено, что в апреле параллельно стартует III фаза клинических исследований вакцины на широком круге лиц разного возраста и состояния здоровья. Три тысячи добровольцев в рамках случайной выборки получат либо сам «КовиВак», либо плацебо. И должны будут вести дневник наблюдений своего состояния.

Что касается принципов распределения трех разных вакцин, то пока единого мнения на этот счет нет. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов в официальном телеграм-канале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ дал разъяснения, что подбирать наиболее подходящую прививку для пациента должен врач. В свою очередь, главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в интервью «КП» рассказал, что у наших вакцин нет принципиальных различий в степени нагрузки на организм. Поэтому, скорее всего, будет формироваться единый пул всех производимых препаратов для вакцинации. И они «станут распределяться в зависимости от потребности того или иного региона».

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