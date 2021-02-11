"Как певица она просто отвратительная": Тамара Семина пришла в ярость из-за поведения Марии Максаковой

Мария Максакова Фото: Александр ГЛУЗ

Певица Мария Максакова везде нарасхват. Не успела 43-летняя артистка прилететь из Киева в Москву, где не появлялась более четырех лет, как телеканалы устроили настоящую битву за появление оперной дивы в эфире. Многодетная мать несколько дней подряд со слезами на глазах делилась с поклонниками самым сокровенным в скандальных шоу. А потом звезда больших и малых театров отправилась в Германию.

Мария Максакова сейчас активно занимается карьерой и готовится к выступлению на лучших оперных сценах мира. "Я побывала в Киеве. Провела прекрасную неделю с сыном. Вы не представляете, как я по нему скучала! Мне кажется, за время моего отсутствия он даже подрос!", - поделилась артистка радостью от встречи с Иваном, которого она родила от беглого депутата Дениса Вороненкова.

Впрочем, надолго задерживаться в украинской столице знаменитость не стала. Прямиком оттуда звезда направилась в Германию. У Максаковой большие планы, которые она надеется осуществить в самое ближайшее время. "Сейчас я нахожусь в Мюнхене, готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии. Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьем. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель - реализовать себя в творчестве", - говорит певица.

У нее уже подписан контракт с американским менеджментом. Мария выступала в Карнеги-холле в Нью-Йорке и теперь надеется дебютировать на сцене Метрополитен-опера. "Мне сложно, потому что все вопросы ложатся на мои хрупкие плечи. Я страдаю от необходимости постоянно гастролировать. Но поскольку меня грабили мошенники на протяжении четырех лет, приходится рассчитывать только на себя и на голос. Слава Богу, хоть мой голос нельзя отобрать и переоформить", - говорит исполнительница.

Однако не все признают талант Максаковой. Так, легендарная советская актриса Тамара Семина высказала все, что думает об артистке.

Звезда фильмов "Воскресение" и "Вечный зов" в ярости от беспардонного поведения Максаковой. "Естественно, я знаю, что она приехала в Москву. Я же живу здесь рядом. Но я не хочу ни одного слова об этом недочеловеке даже говорить", - огорошила признанием Тамара Петровна.

Тамара Семина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высказалась она и о конфликте Марии с мамой Людмилой Максаковой. По словам оперной примы, теплого общения у ее с родительницей не получается. "Никто Марии не нужен: ни дети не нужны, ни мать не нужна. Она заводит романчики...", - объяснила причину происходящего 82-летняя Семина.

После чего сказала все, что думает, о талантах Максаковой. "Как певица она просто отвратительная. Я ее слышать не могу. Это вообще патология какая-то. С этим открытым ртом! Ужас один", - цитирует ее Собеседник.Ru.