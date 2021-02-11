В Израиле стали практиковать крик как средство избавления от усталости в пандемию

Некоторые недовольные пандемией и локдауном израильтяне решили избавиться от стресса криком. Фото: REUTERS

Уставшие от пандемии и связанных с ней ограничений израильтяне нашли нетривиальный выход для сброса негативной энергии: они собираются группами и громко кричат.

Подобная техника используется, например, в йоге: мастера советуют применять ее для избавления от разрушительной энергии, скапливающейся в организме в результате отрицательных эмоций. Причем в йоге различают крик разрушающий и крик исцеляющий.

Какой из вариантов используют израильтяне, и что именно они кричат – не столь важно. Похоже, что у жителей Земли обетованной просто не остается другого выхода – в стране действует третий локдаун за год, а ограничения, связанные с коронавирусом, являются едва ли не самыми жесткими в мире.

Впрочем, есть надежда, что крик поможет израильтянам продержаться до конца вакцинации – прививочная кампания в стране идет самыми быстрыми в мире темпами, и вскоре граждан могут ожидать значительные послабления режима борьбы с опасной инфекцией.