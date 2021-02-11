На пути к нулевым выбросам CO2: «Нестле» внедряет инновации в упаковке, развивает проекты по сохранению почв и переводит российские фабрики на возобновляемые источники электроэнергии

«Нестле» намерена сократить вдвое выбросы парниковых газов в своей деятельности к 2030 году, а к 2050 снизить этот показатель до нуля. Компания стремится к снижению уровня CO2 по всей цепочке производства и поставок продукции и компенсирует остаточные выбросы в атмосферу через реализацию проектов по восстановлению почв и лесов.

«Нестле» ведет работу в трех основных направлениях: внедрение методов восстановительного сельского хозяйства, переход на возобновляемые источники электроэнергии и усовершенствование продуктового портфеля.

Трансформация производства и логистических цепочек. К 2025 году в рамках глобальных обязательств компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров по всему миру на использование возобновляемых источников энергии.

В России компания планирует перевести все свои производственные площадки и дистрибуционные центры на потребление электроэнергии из возобновляемых источников до конца 2021 года. Фабрика по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» в с. Ворсино Калужской области стала первой производственной площадкой «Нестле» в России, перешедшей на «зеленые» источники электрической энергии в 2020 году, что позволило снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 20,5 тысяч тонн в год.

Кроме того, в 2020 году 6 фабрик «Нестле» в России достигли цели по нулевому уровню «отходов на полигон», снизив уровень таких отходов на 99,5% по сравнению с базовым уровнем 2010 года.

В сфере транспортных перевозок компания использует альтернативные виды транспорта и работает с логистическими подрядчиками над тем, чтобы перейти на автомобили со сниженным уровнем выбросов. «Нестле» наращивает долю более экологичного железнодорожного и морского транспорта в своей логистической цепочке: в России в 2020 г. по километражу доля ж/д перевозок компании в общем объеме выросла до 20%. «Нестле» оптимизирует загрузку транспортных средств, чтобы сократить количество рейсов и снизить выбросы в атмосферу. В будущих планах – использование более экологичного транспорта для грузоперевозок с двигателями стандарта Евро-5 и Евро-6, а также с гибридными двигателями. Помимо этого, в 2020 году «Нестле» использовала в логистике 1,8 млн деревянных поддонов повторно, что, в пересчете на древесину, позволило сохранить 53 тысячи деревьев.

Марсиаль Роллан, Глава «Нестле» в России и Евразии, сказал:

«Только за 2020 год мы снизили выбросы СO2 на производственных площадках в регионе Россия и Евразия на 13%. Мы активизируем действия по снижению влияния на климат: переводим наши фабрики на возобновляемые источники электроэнергии, развиваем инновации в упаковке и проекты в области восстановительного сельского хозяйства. Мы активно сотрудничаем с нашими партнерами на этом пути».

Фокус на восстановительное сельское хозяйство. Более 2/3 выбросов парниковых газов в деятельности «Нестле» приходится на производство сырья и агрохозяйственной продукции. Компания напрямую работает с более 500 тысяч ферм по всему миру и еще 4,5 миллиона фермерских хозяйств привлекает через своих поставщиков. Для сокращения выбросов CO2 «Нестле» вместе со своими поставщиками переходит к методам восстановительного сельского хозяйства, что улучшит качество почв, позволит восстановить разнообразие экосистем и обеспечить производителей сельскохозяйственной продукции достойным доходом.

Через 5 лет компания будет получать 20% основных ингредиентов с помощью методов восстановительного сельского хозяйства, а к 2030 году – уже 50%.

В России «Нестле» реализует пилотный проект по апробации новых сортов овса, полученных от селекционеров, и развитию экономичных почвосберегающих технологий выращивания зерна в Самарской области. Проект реализуется в партнерстве с Самарским Аграрным университетом и переработчиком зерна, поставляющим сырье на фабрику компании в г. Вологда. Результаты сезона 2020 года показывают значительный рост урожайности зерновых культур. В ходе проекта также проводятся образовательные семинары для фермеров.

«Нестле» помогает потребителям сделать их выбор продуктов питания и напитков более ответственным. Ведущие бренды компании в ближайшем будущем станут углеродно-нейтральными. Уже многие годы Nespresso предлагает своим потребителям сдавать капсулы на дальнейшую переработку, что способствует концепции цикличности в производственном процессе. По итогам 2020 года объем переработанных капсул в России составил 165 тонн. Также в прошлом году бренд представил первую кофе-капсулу, состоящую на 80% из переработанного алюминия, и новую кофемашину – Vertuo Next, изготовленную на 54% из переработанного пластика. А уже к 2022 году Nespresso на глобальном уровне планирует свести к нулю углеродный след, оставляемый от производства каждой капсулы кофе.

Совершенствование упаковки продукции. На сегодняшний день 87% всей упаковки продукции, производимой «Нестле» в России, является пригодной для переработки или вторичного использования. Компания совершенствует упаковку в ряде категорий:

• Бренд кормов для домашних животных Purina представил на европейском рынке первые в своем роде термостойкие паучи для влажного корма Felix, пригодные для переработки. Ультрасовременные паучи из мономатериала для данного пилотного проекта производятся в России – на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области. Кроме того, паучи будут продаваться в картонной коробке, на 80% состоящей из переработанного материала и полностью пригодной для переработки.

• Упаковка конфет «Комильфо» и «Родные просторы» стала более компактной – это позволило снизить объем используемых упаковочных материалов на 15% и 18% соответственно. Подложки конфет были заменены на полупрозрачные и, наряду с картонной коробкой, стали пригодными для переработки.

• Быстрорастворимые каши «Быстров» теперь выпускаются в гибкой упаковке, пригодной для переработки.

• Линейка продукции NESQUIK®. All Natural (какао-порошок, овсяные хлопья и молочный коктейль с какао) отличается не только натуральным составом, но и более экологичной упаковкой: трубочка молочного коктейля стала картонной, пластиковую упаковку какао-порошка заменила бумажная, порционные пакетики хлопьев «Nesquik» начали выпускаться в упаковке, пригодной для переработки, а внешняя упаковка хлопьев производится из переработанного картона.

Узнать больше об обязательствах и действиях «Нестле» по снижению воздействия на климат.

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