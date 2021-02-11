Хоть помирай, но самостийно: Украина оставила себя без российской вакцины «Спутник»

Пока украинцы ждут поставок китайской вакцины, в столице ДНР уже началась кампания по вакцинации населения "Спутником V", который был доставлен в качестве гуманитарной помощи. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Украинская «самостийность» зафиксирована десятком анекдотов. Некоторым лет по сто, их можно записать в устные исторические памятники. Такое народное творчество не появляется на пустом месте, его не придумывают «москальские пропагандисты на зарплате», это – проекция неких устойчивых девиаций в украинском коллективном бессознательном.

К сожалению, Роскомнадзор не позволил бы привести здесь эти шедевры народного юмора, но я думаю, многие и сами вспомнят. Например, апокриф, про первую брачную ночь Тараса, которую он провел самостоятельно, без чьей-либо помощи, демонстрируя свою самостийность и незалежность жене и ее ошеломленным родственникам-москалям. Анекдот этот старый, времен Петлюры. Никто не думал, что его удастся воспроизвести уже в 21 веке, так же зло и бессмысленно.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» для Украины была уникальным шансом к примирению, поворотной точкой. Никто бы не осудил украинцев, за то, что в экстремальных обстоятельствах пандемии они прозрели и сделали цивилизационный выбор. Но, «упрямый хохол» (очередной анекдотический образ) будет ждать, пока ему подарят пустые пузырьки, оставшиеся от вакцинации Европы.

Россия может только смотреть на эти украинские мучения с легким налетом жалости на лице. Так жалко кролика, распявшего себя на лабораторном столе, при этом, разумом понимаешь, что это не живодерство, а ради науки и прогресса. С вакциной и вообще Украиной все то же самое. Только после полного осознания, что Запад Украину использовал и предал, наступит прозрение. Но сначала – жестокий опыт. Мужайтесь, братья! Не болейте, поправляйтесь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отказавшись от российского «Спутника V», на Украине объявили о скором заключении контракта на покупку крупной партии вакцины из Китая — сразу 2 миллиона доз.

Умолчим о том, что доказанная эффективность «Спутника V» - 91-92%, а китайского «Синовака» - лишь 50%. То есть, может сработать, а может нет — как повезет. Но цена!

Стоимость китайского препарата на мировом рынке - $1,75 за дозу. Для сравнения — цена российской вакцины — около $10. Что вполне объяснимо ее более высокой эффективностью.

Однако украинские журналисты обнаружили, что Киев закупает дешевую китайскую вакцину по … $17 за дозу! Интересно, кто положит в карман десятикратную разницу? Может, ради нее украинские чиновники и отказались от вакцины из России? Наварить миллионы долларов на лозунгах о «стране-агрессоре» и здоровье людей — это так по украински...

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