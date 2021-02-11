«Отцепите наш вагон в ад!»: муж Собчак заклеймил Запад как «Новый этический рейх»

Муж Собчак заклеймил Запад как «Новый этический рейх» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандально-известный столичный режиссер Константин Богомолов написал Манифест «Похищение Европы 2.0», где прямым текстом осудил навязываемые России «западные ценности». Скандал вышел такой, что забрызгало всех – и патриотов-консерваторов и либералов-западников. Манифест мгновенно распространился по рукам интеллигенции с обязательной припиской: «Что с ним случилось?». Действительно, что?

Первый вариант. Эпатажный режиссер, катавшийся на свою свадьбу с Ксенией Собчак в катафалке, решил, снова как следует скандализировать публику. В обществе, где зеленые волосы уже никого не удивляют, сделать это весьма затруднительно. Нужно прибивать мошонку к брусчатке Красной площади, как минимум (но это уже было — у акциониста Павленского). Тогда самый верный ход - ниспровергнуть все фетиши, которыми жива наша культурная тусовочка и полит-бомонд.

Второй вариант – неглупый человек, отсидевший на карантине, обрел время поразмыслить и … все понял. Вот подборка самых крамольных цитат из «Похищения Европы 2.0» с комментариями от условного Либерала и Патриота:

«Современный Запад — такой вот преступник, прошедший химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда эта застывшая на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия. Это не улыбка Культуры. Это улыбка вырождения.»

Либерал такой подлости от «своего», от Богомолова, не ожидал. Такое и внутри тусовочки?! Столько лет стараться, чтобы у нас было «как на Западе», молиться на этот Цивилизационный Маяк и под конец получить от уважаемого человека «улыбку вырождения»! Патриот же улыбнулся в бороду от этих слов Богомолова и перевернул закапанную свечным воском страницу планшета. Дальше у Богомолова еще интереснее:

«Современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — «новой этикой» …«нацики» сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов».

Либерал: Ну, Константин! Ну что ты делаешь, остановись! Уже феминитивы почти легализовали, все порядочные авторКи их употребляют, уже на весну почти пробили ЛГБТ-фест в Питере и тут такое пишешь!

При слове «квир-активисты» озадаченный Патриот коротко попросил у Бога вразумления, мол, что это за пакость? В душе сетуя на себя самого, что отвлекает Творца такими низменными делишками, а при слове «экопсихопаты» довольно улыбнулся. В сарайке у него вчера утвердились две бочки соляры, купленные по сходной цене, а житейский опыт подсказал, мол если толкуют об экологии, жди подорожания ГСМ. А пахать чем?

Патриот листнул страницу. Богомолов жег.

«Идеальным инструментом этой новой репрессивной машины стали соцсети. Ее условными сотрудниками — все «добропорядочные» и «сетеактивные» граждане» … «Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и — как следствие — безнаказанность. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание…».

Либерал: Стоп. А как же бороться со злом? Зло не имеет права голоса даже при свободе слова! Всех фашистов – в газовые камеры!

Патриот, 58 раз забаненый на «Фейсбуке» трудами и массовыми жалобами либералов, лишь ласково погладил мозолистым пальцем иконку «Телеграма» на Декстопе.

«Сгоревший Нотр-Дам в Париже не знак падения христианской Европы под напором мусульманской. Но странный и мистический знак войны Нового рейха со священной тайной жизни и смерти, явленной в Кресте».

Практически порванный либерал забился в падучей: «Что он несет? Жирные попы на мерседесах! Гагарин летал, Бога не видал!». Патриот лишь заметил: «По грехам» и листнул еще раз. Там была самая мякотка Манифеста:

«Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти.

Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека».

Либерал открыл Фейсбук и написал: «После Слепакова, обсмеявшего митинги, и Явлинского, плюнувшего в Навального, теперь с ума сошел Богомолов! Никогда больше не подам этому так называемому режиссеру руки, не пойду на его спектакль! Пусть коррупционеры ходят. Свободу Навальному!».

То, что Богомолов даже в фантазиях и не собирался здороваться с Либералом за руку, его ничуть не смущало.

Через час пост Либерала собрал тысячу лайков и гневных комментариев. Комментаторы изощрялись друг перед другом в карах и проклятиях режиссеру.

Патриот подумал, что бороться за что-то вместе с этим товарищем режиссером, все равно что есть вареных лягушек в гей-клубе. И вообще, Богомолов опоздал со своим Манифестом лет так на десять, без него во всем разобрались. Но, все-таки кинул ссылку на Манифест в «Телеграм» с комментарием: «Чо делается, робяты, никак Страшный суд близко?».