Не жизнь, а мама дорогая!

Как быть, если в жизнь семьи вмешивается третий, особенно если этот третий - мама? Фото: Shutterstock

Наш колумнист поднял щекотливую, но очень распространенную проблему: как быть, если в жизнь семьи вмешивается третий, особенно если этот третий - мама.

Таня:

Вспомнился еврейский анекдот: «Мама, я хочу чаю? - Нет, Мойша, ты хочешь спать!» Я была замужем за таким сыном одесской матери, и без нее не делалось ничего. Ремонт - звоним свекрови, выбираем страну для отпуска - надо посоветоваться с мамой, купить мне шубу - мамуля не любит голубую норку. Хотя, казалось бы, при чем тут она? Шуба-то меня должна греть. Естественно, наш брак распался, хотя мужик он был неплохой.

Екатерина - Тане:

У нас вообще все плохо с сепарацией от родителей. Поскольку в советское время убогие жилищные условия не давали возможности молодым быстро разъехаться с родителями, то те на правах хозяев считали, что могли влезть всегда со своим мнением в молодую семью. И так было всегда. И только это поколение, которое быстренько сбегает на съемные квартиры уже лет в 18 - 19, начало эту культуру ломать.

Ника:

Прочитала статью. Любовь - любовью, но чувство собственного достоинства надо иметь. В твой дом вваливается свекровь, тебе в глаза заявляет, что ищет твоему мужу другую жену, а ты глаза в пол. А надо было ей выцарапывать. Глядишь, может быть, и муженек в себя пришел бы.

Виолетта:

А по мне, так пройти «крещение суровой свекровью» - святое дело! Я трех «пережила», бывало всякое, но ничего, каждого эти ситуации чему-то научили. Я повзрослела, научилась находить компромисс, они теперь не каждый раз рот открывают, когда хотят высказаться. Это же все уроки жизни, куда без них?!

Константин:

А когда будет статья про тещ? Уверен, что, согласно мировой статистике, они попили гораздо больше крови, чем свекрови.

Иногда конец - вовсе не конец, а просто антракт перед вторым отделением спектакля, - считает наш колумнист Екатерина Савостьянова и приводит в пример пару, которая после расставания смогла найти новые смыслы и вновь стать семьей.

Татьяна:

Кстати, это очень распространенная история, когда супруг после развода совсем другими глазами смотрит на бывшую. Да и чего уж там, любая женщина после развода хорошеет. Надо же всем доказать, что она еще о-го-го. Отсюда и столько возвращенцев в родные пенаты. Но тут, кстати, может случиться такой расклад, что обратно их не примут. Два случая у моих подруг.

Кристина:

Очень типичная история. После 10 - 15 лет брака о разводе думает большинство семей. Так все надоедает, что край. Но я придумала уезжать на дачу. Поживу недельку одна, подышу тишиной, так сказать, рецепторы освежу, возвращаюсь, и вроде муж тоже свежий. Какие -то новости принес, радуется мне. И ничего, попустило.

Кира:

Интересно, а жена знала, что он с любовницей обсуждал ее недостатки? И как ей спалось после этого?

Мария:

Мы с супругом расставались 4 раза, даже через загс официально разводились. Не могли жить вместе, настолько разные темпераменты. Он молчун, интроверт, а мне надо, чтобы вся жизнь - теплоход и музыка играет. А потом муж уехал работать за границу на 3 года, а когда вернулся, я вдруг поняла, какой он мне родной. Я это к чему? Иногда судьба нам изначально подкидывает правильного мужчину, но мы кочевряжимся, думаем, что прогадали. А проходит время, и ты понимаешь, что кто-то там, наверху, с первого раза угадал.

Когда Ниночка познакомилась с мужем, она была стройной, любящий джаз и салат, но в браке оказалось, что не меньше она обожает Шатунова, буженину и домашние трико. Брак распался, а нашего колумниста продолжает мучить вопрос: позволительно ли женщине в браке сильно расслабляться? Чтобы прямо до трико.

Валера:

А у меня жена, наоборот, собралась через 3 года после свадьбы. Была обычной девушкой, я ее обожал, но потом попала в ТВ-передачу, где с помощью переодеваний в модное шмотье меняют жизнь. И понеслось… Теперь ей нужен колорист, бровист, лоферы и косметолог. Через 3 месяца я понял, что почти весь наш бюджет уходит на эти радости. И главное, на кой столько? Все равно все постареем, а ее люблю любой!

Алина:

Прочитала историю, уж больно она банальная. Да большинство женщин после замужества обабивается, да вот только единицы мужей с ними разводятся. Потому что, во-первых, живут не с лицом, а с характером (это как ремонт, его красотой восхищаешься первые три дня, а потом привыкаешь, так же как и к криво прибитому карнизу), во-вторых, мужики тоже люди и понимают, что поддерживать тот же уровень красоты, стройности и т. д. нужно много времени и сил.

Валентина:

А почему мы вообще судим с позиции «нравится или нравится мужу»? А личное самоуважение? Я вот не подсяду на буженину, чтобы не стать бужениной, потому что себя люблю и хочу быть здоровой и стройной. Тем более что мужья - величина непостоянная, а я у себя одна.

Костя:

Странно, что такая, как Ниночка, да в леопардовой юбке, не вышла замуж уже в первый год в столице. Такие как раз бодро в загс шагают.

Виктория:

А я сама была такой Ниночкой. Тоже думала, что если я буду утонченной, умной, то женихи это оценят. Пока не поняла, что успешное замужество - это удачное совпадение, игра в преферанс, ну вот просто так получилось, что вы очень подходите друг другу. И не важно, кто что слушает: джаз или шансон. Главное, что в каких-то базовых вещах вы очень похожи.