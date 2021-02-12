«Это будущее ежедневных расчетов»: Сбер предложил клиентам отказаться от пластика

Карты без пластикового носителя - это будущее наших ежедневных расчетов Фото: Shutterstock

«Давайте без пластика». Такую акцию запустил Сбер. Теперь любой клиент, у которого есть мобильное приложение СберБанк Онлайн, может моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. А если физическая карта вдруг понадобится ему в будущем, то ее можно будет дозаказать в том же приложении и получить в ближайшем отделении банка.

- Карты без пластикового носителя - это будущее наших ежедневных расчетов, - говорит Игорь Ковалев, и.о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. - Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на ее оформление и получение.

По его словам, с развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Цифровой аналог имеет такую же функциональность. С его помощью можно даже снимать наличные. Единственное отличие - чтобы оплачивать офлайн-покупки, нужен смартфон, умные часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.

- Мы все активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру, - поясняет Игорь Ковалев.

Причем дело не только в удобстве использования. Выбирая карту без пластика, клиенты вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды. Период разложения изделий из пластика может достигать 1000 лет, а цифровая карта абсолютно безвредна для природы.

Если вдруг клиенту все же потребуется физический «пластик» для карты, он всегда можно заказать ее в приложении. Как поясняют в банке, для этого достаточно в настройках карты в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Заказать пластик к карте», а получить карту можно после в любом удобном офисе банка. На первом этапе опция доступна при оформлении СберКарты и СберКарты Тревел. В будущем такой формат станет доступен и для других карт Сбербанка.