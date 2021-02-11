Готова ли Россия к отмене масочного режима: что думают регионах

Выходит, что не готова страна пока отказаться от «масочной обязаловки» Фото: Мария ЛЕНЦ

Первой ласточкой стала Удмуртия. 10 февраля глава республики Александр Бречалов обрадовал в соцсетях земляков заявлением: с 12 февраля масочный режим для них станет рекомендательным. Обязаловка отменяется! И тут же по стране пошло волнение от предвкушения – раз кто-то где-то маски снимает, значит налаживается жизнь, значит и до нас скоро благая весть докатится. Тем более, следом выступила Чечня: в тот же день глава республики Рамзан Кадыров сообщил об изменении на «вверенной ему территории» статуса масочного режима с обязательного на рекомендательный. Правда, людей из группы риска он призвал от масок не отказываться.

Решение чиновников поспешил объяснить бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. Дескать, эти два региона -первооткрывателя смогли отказаться от масок, потому что уровень заболеваемости коронавирусом там сейчас крайне низкий. На момент снятия ограничений, в Удмуртии было зафиксировано меньше 100 заболевших, в Чечне – меньше 20. Могут ли другие регионы похвастаться такими же цифрами? И ожидать ли в ближайшее время отмены масочного режима где-то еще?

Крым: ждать еще долго

В Крыму, динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Местный главный санврач Наталья Пеньковская тоже подтверждает: ситуация радует. Но по словам главы Крыма Сергея Аксенова, масочный режим на полуострове отменять пока не собираются. Правда, в марте планируется снять часть строгих ограничений. Скажем, с 1 марта в жизнь крымчан вновь вернутся банкеты, корпоративы и многолюдные свадьбы. Но социальную дистанцию все равно придется соблюдать.

- А масочный режим сохранится еще, как минимум, до конца года, - пообещал Аксенов.

Екатеринбург: статистика ничего не значит

Спад заболеваемости фиксируется и на Среднем Урале. По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, если раньше в регионе под ковидных больных было задействовано 11 тысяч коек, то сейчас -5 тысяч. Динамика, как говорится, на лицо, но брать пример с Удмуртии и Чечни уральцам пока рано. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в разговоре с «КП-Екатеринбург» напугал: сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе не лучше, чем в прошлом году.

- Да, есть снижение. Но у нас, бывало, снижение до гораздо более низких цифр. Например, перед началом второй волны. Но никто тогда даже не думал отменять масочный режим, - напомнил Соловьев. - В международных исследованиях указано, что с коронавирусом столкнулось 30-40% людей, значит 60% еще не сталкивалось. В этот период принимать решения об ослаблении, связанном с масочным режимом, на мой взгляд, преждевременно.

Впрочем, никто пока и не планирует.

Ростов-на-Дону: цифровая чехарда

Похожая ситуация в Ростовской области. Динамика снижения заболеваемости «короной» здесь радует. Если на 10 января суточный прирост заболевших составлял 389 человек, то спустя месяц, 10 февраля — 349. Однако главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев считает, что на Дону нельзя отменять обязательное ношение масок. Ведь, в целом, «ковидные» цифры в регионе остаются высокими. Говорить об отказе от масок, по словам главы донского Роспотребнадзора, можно будет только тогда, когда в области снизится количество источников заражения. А случится это не скоро.

Новосибирск: режим продлен до весны

В ближайшее время не откажется от масок и Новосибирская область.

— Сейчас действует постановление губернатора о том, что масочный режим в регионе продлен до весны этого года, — пояснили «КП-Новосибирск» в правительстве области.

В отличие от других уголков страны, заболеваемость в регионе продолжает оставаться высокой. И тем, кто сунется в общественное место - метро, транспорт, магазин – без маски грозит вовсе не номинальный штраф. По словам юриста Юлии Казанцевой, для физических лиц он может составлять от 1000 до 30 тысяч рублей.

Самара: контроль ужесточится

Каждый день в регионе выявляют около 300 новых заболевших, и эта цифра не снижается. Притом, что на данный момент заболеваемость в Самарской области немного ниже, чем в целом по стране - 9,47 на 100 тысяч человек против 9,87, и реже стали болеть жители в возрасте 50-64 года, остальные, наоборот, цепляют вирус чаще.

- Отменять любые действующие ограничения пока преждевременно. Мы рекомендуем продлить действующие ограничения, - заявила на недавнем оперативном штабе главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова.

Более того, в регионе ужесточится контроль за соблюдением масочного режима. Снова по автобусам, трамваям, рынкам и магазинам пойдут с рейдами проверяющие бригады. Кроме того, на самоизоляции до 28 февраля остаются пожилые люди, а подросткам запрещено находиться в торговых центрах без взрослых.

Ставрополь: защищен-значит вооружен

На Ставрополье – тоже без изменений. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что ограничения здесь сохраняются, а масочный режим продолжит действовать до особого распоряжения. И в этом есть резон. Его суть донес общественности министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

- Наш край вошел в число пяти регионов страны, в которых заболеваемость коронавирусом находится на самом низком уровне. Это связано, прежде всего, проводимыми с марта 2020 года противоэпидемическими мероприятиями, а также превентивными мерами по предупреждению тяжелых форм заболевания, - заявил он.

Санкт-Петербург: а вдруг третья волна?

В Санкт-Петербурге пандемия отступает, но город по-прежнему сохраняет лидерство по количеству смертей от коронавируса и вызванных им осложнений: на 100 000 человек здесь приходится 191 погибший. Для сравнения – в Удмуртии, этот показатель равняется 36,1.

- На данный момент в соответствии с новой редакцией постановления № 121 масочный режим в Санкт-Петербурге сохраняется до 15 мая 2021 года, - сообщили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Ленинградской области Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения. – Пока что предпосылок к сокращению этого срока нет.

Причины для опасений понять нетрудно: если посмотреть на график развития заболеваемости в Санкт-Петербурге, можно увидеть, что он движется скачками. За резким спадом следует небольшой рост – и так продолжается с конца января.

Осложняют ситуацию и еще два фактора. Во-первых, в Северной столице постепенно снимают «коронавирусные» ограничения: не так давно, например, разрешили круглосуточно работать ресторанам, кафе и барам, сейчас готовятся «перезапустить» фудкорты в торговых центрах, а это неизбежно ведет к росту заболеваемости. Во-вторых, ряд ученых предсказывает в начале-середине весны третью волну коронавируса. Когда (или «если») она придет – петербуржцы должны быть к ней готовы.

Приморье: вся надежда на коллективный иммунитет

В Приморье, казалось бы, тенденция хорошая: за последние сутки «корона» была выявлена у 163 человек в крае, а выздоровело 353 человека. Но местный Роспотребнадзор даже не пытается давать прогнозов о дальнейшем послаблении эпидемиологической ситуации. Здесь отлично помнят показатели конца сентября 2020 года, когда приморцы ждали отмены масочного режима из-за постепенного снижения заболеваемости, но вдруг она резко пошла вверх.

Поэтому в Приморском крае действует бессрочный режим повышенной готовности и отменить его можно будет только по решению губернатора, который ориентируется на рекомендации Роспотребнадзора. Но в ведомстве говорят, что в ближайшее время этого точно не произойдет. Ждут пока у населения выработается коллективный иммунитет.

Иркутск: поговорим в ноябре

Уповают на коллективный иммунитет и в Иркутске. Здесь даже есть примерное понимание, кога это должно произойти. Как предполагает заместитель губернатора Иркутской области региона Валентина Вобликова, иммунитет к коронавирусу у жителей Приангарья появится к концу осени.

-Сейчас исследования третьего этапа на коллективный иммунитет показали, что он есть у 25% населения, - пояснила Валентина Вобликова -Скоро начнется четвертый этап исследований. Кроме того, у нас такой расчет. Диагноз коронавирус поставлен с начала пандемии более 50 тысячам человек. Предположим даже, что в 2 раза больше переболели бессимптомно и не знали об этом. Такое может быть, и обнаруживается при тесте на антитела. Итого - 150 тысяч. А для того, чтобы остановить инфекцию - любую, в том числе грипп, например, нужно, чтобы антитела были у 60-70% населения. В нашем случае это не менее чем 1, 4 млн. человек, притом, что детям прививки не делают, нет необходимости. Каждый месяц, условно говоря, в регионе будут делать по 50 тысяч прививок. Страна большая и на всех одномоментно большого количества вакцины просто нет. Потом по 100 тысяч уколов. Плюс заболеваемость. В этом случае, по прикидкам специалистов, нужной цифры Иркутская область достигнет к ноябрю. Может быть, чуть раньше. Тогда и можно будет говорить: когда отменят масочный режим в Иркутске.

Челябинск: подождем до лета

Жителям Челябинской области тоже в масках ходить и ходить.

— Я думаю, что до конца зимне-весеннего эпидемического сезона, который характеризуется подъемом заболеваемости по ОРВИ, мы точно не будем вести речь об отмене масочного режима, — сказала «КП-Челябинск» первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Уже ближе к лету будем смотреть по ситуации, принимать или не принимать какие-то решения. Но пока мы даже не смотрим в эту сторону.

По словам чиновницы, «масочные обязательства» будут отменять, когда в регионе перестанут появляться новые случаи заражения, а также вакцинируется население – тогда появится иммунная прослойка. Но в той или иной форме масочный режим в Челябинской области будет существовать до конца текущего года.

Тем не менее, по словам губернатора Алексея Текслера, в регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции.

Вот и выходит, что не готова страна пока отказаться от «масочной обязаловки». Бушующий по городам и весям коронавирус потихоньку сдается, но «открыть забрало» больше нигде не решаются. Власти ждут отмашки от санитарных врачей, а те стоят единым фр

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