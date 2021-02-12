Биография Андрея Кигима: что известно о новом главе Пенсионного фонда России

Новый глава Пенсионного фонда Андрей Кигим. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бывший министр труда стал теперь и бывшим главой ПФР. Слухи об уходе Максима Топилина подтвердились («КП» писала об этом вчера). На его место назначен Андрей Кигим. Он с 2013 года возглавлял другой внебюджетный фонд – Фонд социального страхования (ФСС).

Кигим старше Топилина на 10 лет. Он родился в октябре 1957 года в Липецке. Закончил геологический факультет МГУ. Чем занимался до 1991 года, неизвестно. В официальной биографии об этом ни слова.

В 90-е годы работал на различных должностях в Сбербанке. С 1998 года стал занимать руководящие должности в «Росгосстрахе». В 2001 году был назначен заместителем министра природных ресурсов РФ. С 2004 года стал возглавлять сначала Российский союз автостраховщиков, а потом и Всероссийский союз страховщиков.

В 2013 году Андрей Кигим был назначен главой Фонда социального страхования. Примечательно, что именно Топилин в тот момент стал его непосредственным начальником и представлял сотрудникам фонда. А еще Кигиму 63 года, то есть он работающий пенсионер.