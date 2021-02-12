«В стационаре поправился на три с половиной килограмма!»: Александра Гордона выписали из коронавирусной больницы

Александр Гордон провел в больнице 10 дней. Сейчас дома на карантине. Фото: кадр программы «Мужское/Женское». Первый канал.

56-летний Александр Гордон с самого начала пандемии в студии «Док-ток» проводил «журналистские консилиумы» со специалистами по поводу коронавируса. Перед съемками ведущему и всем героям проводили экспресс-тестирование, по его результатам однажды у Гордона подозревали ковид, но тот диагноз не подтвердился. Но Александр Гордон все же заболел – телеведущего госпитализировали в январе. И вот наконец Гордон победил коронавирус и дома. Правда пока еще в студии «Мужское/Женское» Юлия Барановская одна. Но уже скоро к ней присоединится соведущий Александр Гордон.

Сейчас звезда телеэкрана бодр и рвется на работу. Но пока выходит на связь с коллегами из своей съемной квартиры. После выписки из стационара 14 дней Александр на карантине дома, после чего вернется на работу. Гордон сообщил коллегам, что его лечение прошло успешно. Он был госпитализирован в московскую клиническую 52-ую больницу. За время пандемии через нее прошло уже 19 тысяч пациентов с COVID-19.

Александр Гордон провел эфир передачи «Док-ток» по видеосвязи из дома, а в студии на связи с ним были врачи и другие эксперты. Гордон рассказал о своем лечении: «Поскольку я нахожусь в группе риска из-за гипертонии и своих сердечных проблем, то было решено наблюдать меня каждый день. Врачи, по-моему, даже с некоторым усердием большим чем это нужно наблюдали за мной. Каждый день я сдавал кровь в громадном количестве. И это привело к тому, что график моего лечения и назначенные мне препараты гибко на протяжении всей болезни менялись. Но общая схема была выдержана… Такого количества капельниц, которое мне ставили не видел никогда в жизни. Помогло!»

Гордон сообщил, что усилия врачей были направлены на то, чтобы предотвратить у него цитокиновый шторм. Александр многократно поблагодарил сотрудников 52-й больницы и заметил, что количество больных снижается: «Я такую четкую, спокойную размеренную не видел давно. При мне в отделении, в котором я лежал, была закрыта целая палата».

Врачи надеются, что последний пик позади – количество заболевших действительно понемногу снижается. Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко отметила в эфире, что в их больнице индивидуальный подход к пациентам: «Такой подход дает возможность понимать в каком этапе заболевания находится больной и что с этим нужно делать». Так доктор прокомментировала рассказ Гордона о частом заборе крови у него.

Александр был приятно удивлен рационом в больнице: «Есть одна жалоба – нельзя так кормить. Я поправился за эти 10 дней на три с половиной килограмма! Абсолютно домашняя еда – очень вкусно и очень много. Трижды в день, плюс кефир». С учетом того, что экран добавляет еще пять кг – скоро мы увидим на телеэкранах Александра в новом имидже.

Телеведущий рассказал о своем нынешнем «постковидном температурном хвосте». У него вечером температура может подняться до 37,2. А уже через час упасть до 36. Врачи сказали, что так может продолжаться в течении нескольких месяцев. Многие, переболев коронавирусом, отмечают утомляемость, нестабильность давления, поэтому врачи и не рекомендуют чрезмерных физических нагрузок. Марьяна Лысенко заметила, что пока, вероятнее всего, не известно и половины возможных в долгосрочной перспективе осложнений, с которыми придется столкнуться перенесшим COVID-19. Поэтому состояние здоровья, перенесших коронавирус больных, необходимо отслеживать.

Много говорили о важности вакцинации от коронавируса. Александр Гордон сообщил: «Моя дочь живет в Нью-Джерси, она записалась на прививку на конец апреля». В США огромные очереди – поэтому сейчас запись из желающих вакцинироваться ведется уже на конец весны.