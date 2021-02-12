Дмитрий Песков об отъезде Юлии Навальной из России: Мы не комментируем поездки за границу российских граждан

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле ответили на вопрос об отъезде Юлии Навальной, супруги блогера Алексея Навального, за границу. По данным Spiegel, Юлия Навальная приземлилась вечером в среду, 10 февраля, во Франкфурте-на-Майне.

- ...По-моему, у нас «Комсомольская правда» была первой. Давайте ваш вопрос.

- Дмитрий Сергеевич, как бы вы прокомментировали отъезд Юлии Навальной из Москвы в Германию?

- Слушайте, мы не комментируем поездки за границу российских граждан, это не наше дело.

У нас, наверное, тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому, наверное, не нужно нам такие вопросы задавать.

Напомним, сегодня, 12 февраля, проходит очередной суд по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Первое заседание прошло 5 февраля, но его перенесли на неделю. Отметим, что сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе.