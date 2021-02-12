Академик Дедов спасает Россию от диабета и COVID

Президент РФ Владимир Путин и президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу, 12 февраля, Владимир Путин пригласил в Кремль своего давнего знакомого - президента ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», главного (внештатного) эндокринолога Минздрава, академика РАН Ивана Ивановича Дедова. У которого, кстати, в этот день юбилей - ему исполнилось 80 лет. И хотя рано утром президент подписал поздравительную телеграмму академику и ее доставили адресату - Ивана Ивановича пригласили в Кремль.

Уже давно замечено - в этот непростой период, когда страна борется с коронавирусной инфекцией, глава государства не упускает случая, чтобы обязательно пообщаться со светилами медицинской науки. Неслучайно также и то, что эти беседы, чаще всего, публичны. Наверное, они носят и просветительский характер.

Вот наиболее яркие фрагменты этого пятничного - совсем не юбилейного - разговора...

-... Вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь, - сказал президент академику, поздравив его ещё раз с юбилеем. - Только за последние три года под вашим руководством подготовлено 1500 врачей, сотни ординаторов, аспирантов, кандидатов наук, докторов наук. Удивительно! У вас целая школа... Иван Иванович, в эти непростые дни борьбы с COVID, с эпидемией, у вас и текущая работа продолжается. Расскажете?

Но Дедов о себе скромно умолчал - только о коллегах:

- Если сегодня говорить об эндокринологической службе, то, мне кажется, многотысячный коллектив специалистов, врачей-эндокринологов успешно выполняет свою работу, потому что отвечать примерно за 47 миллионов больных диабетом и другими метаболическими заболеваниями и за детство конечно, это требует усилий. Это хронические, как правило, заболевания. Это требует внедрения совершенно новых технологий.

Тут Дедов вспомнил сразу несколько проектов, в которых участвовал (разумеется, как президент, который помог найти необходимые средства) и сам Путин.

Академик перечислил лишь некоторые:

- Это генетические исследования, персонализированная медицина. Это совершенно по-другому уже влияет и на науку, и на здравоохранение, и на медицину, и на экономику в целом.

Проблемы пандемии Дедов тоже видит по-своему.

- Сегодня, особенно с COVID-19, самый уязвимый оказался, конечно, сахарный диабет, - напомнил академик. - Не только потому, что это системное поражение сосудов, но самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому, естественно совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая. Мы предположили, какие инновационные препараты сегодня нужны в обязательном порядке. По большому счёту мы предложили свой вариант наиболее эффективного лечения COVID начиная буквально с первых дней атаки вирусной инфекции. Я думаю, надо прямо сказать: сегодня Россия, объединившись от Президента до волонтёров, имеет уникальные совершенно результаты борьбы с COVID-19. Это факт. Люди не понимают иногда. Они не понимают, что наши люди переступают «красную черту» добровольно. Просто наши люди с большим сердцем, великодушные, всегда готовые протянуть руку. Исторически так сложилось. Поэтому, естественно, там не нужно принуждение, они идут, хотя там смертельная опасность потерять здоровье.

- В «красной зоне», - уточнил Путин.

- Да. Или даже саму жизнь.

Это характерно для нас, Россия в этом отношении это отдельная планета. Вы не раз говорили, это нас и держит. И вот этот дух исторический, который создавался на основе истории, культуры, его надо, безусловно, развивать.

- Иван Иванович, - деликатно прервал Дедова президент. - Но это, в значительной степени, благодаря, в том числе, таким людям, как вы, ваши коллеги...

...Кстати, за последние три года это уже пятая встреча президента с академиком. Вот поэтому они и общались «без конспектов» - на этот раз на столе у президента не было никаких бумажек. А лично мне академик Дедов и его беседа в Кремле чем-то напомнила телепередачу «Очевидное - невероятное» с Сергеем Петровичем Капицей.

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