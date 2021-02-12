"Не по возрасту раздели": мама Наташи Королевой поразила внешним видом в свой юбилей

Певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мама Наташи Королевой 12 февраля празднует юбилей. Людмилу Порывай с 75-летием поздравили любимая дочь, зять Тарзан и многомиллионная армия поклонников. Вот уже много лет артистка живет в Майами в роскошных апартаментах на берегу Атлантического океана.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко поздравили Людмилу Порывай свежим фото юбилярши. 75-летняя пенсионерка нарядилась в розовое мини платье принцессы с декольте и шлейфом. Довершали гламурный образ босоножки на шпильке в цвет наряду. На голове у Порывай красовалась корона. Пенсионерка вся светится - для придания коже глянцевого эффекта она обмазалась маслом.

"Мамуля. Ты у нас Звезда! Ты уникальная и неповторимая ! Ты молодая и озорная!. Ты профессионал с большои буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особои творческои энергиеи ! Люблю тебя! С юбилеем Только здоровья!", - написала Наташа под ярким снимком мамы.

В свою очередь, Тарзан разместил такое же фото. "Мама Люда! С Юбилеем Вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят Вас стороной! Счастья! Я Вас люблю!", - оставил теплые слова в адрес тещи стриптизер.

Присоединились к поздравлениям и многочисленные поклонники звездного семейства. Правда, нашлись и те, кто был поражен не только красотой именинницы, но и смелым образом.

"Замысел фото хороший, женщина в любом возрасте внутри себя принцесса. Но зачем уже увядающую кожу маслом натирать", "Людмила - хорошая, прекрасная женщина. Но зачем так поиздевались над ней. Вы же видите, что не по возрасту ее раздели, оголив старое дряблое рыжее тело", "Она шикарна в любых нарядах, но только не такого плана", "Перебор", "Крепкого, конечно, ей здоровья, но зачем становиться жалким посмешищем?", "У кого есть сватая вода? Очень нужно в глаза закапать", "Ребята, правда, пошло как-то... Жарить можно, масла столько", "О, боже", "Женщина прекрасна в любом возрасте. Здоровья и счастья", "Теперь ясно, в кого Наталья с возрастом такая красавица", "Поздравляю! Но зачем бабушку так намазали маслом?", - недоумевают фолловеры.

Отметим, Людмила Порывай славится своей эпатажной манерой одеваться. Ее наряды часто вызывают оторопь. Людмила Ивановна часто получает вопросы о секретах красоты. Некоторые убеждены, что Порывай сделала уже не одну пластическую операцию. Сама пенсионерка уверяет, что у нее проблемы с давлением и общий наркоз ей просто противопоказан.