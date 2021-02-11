«Миша хороший»: бывшая жена рвется на свидание к Ефремову

Актриса Евгения Добровольская не обвиняла и не оправдывала бывшего супруга, не откровенничала о его пьянстве Фото: Иван ВИСЛОВ

Все восемь месяцев, прошедших с момента ДТП, третья жена Михаила Ефремова избегала общения с прессой. Актриса Евгения Добровольская не обвиняла и не оправдывала бывшего супруга, не откровенничала о его пьянстве и ни разу не заикнулась о суровости приговора. Но как выяснилось, страшная авария всерьёз ее подкосила - об этом Добровольская рассказала в интервью Екатерине Гордеевой в ее одноименном YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

- Что я почувствовала, узнав об аварии? Просто конец света, - призналась артистка. - Поверьте, Миша хороший. Только Миша и пьяный Миша - это два разных человека, вот в чем все дело. Пьяный человек - это оно. Он ведь вообще не понимал, что делает.

Уже после трагедии Добровольская пыталась поговорить с экс-супругом, достучаться до него с единственной мыслью: отрицая вину, он ведёт себя неправильно. Однако, прозрения у Ефремова так и не случилось.

- На суд я не ходила, потому что меня очень раздражал его адвокат (речь об Эльмане Пашаеве. - Ред.), и я боялась не сдержаться. Все, что происходило, было безумием, - вспомнила экс-жена свои впечатления от суда, больше похожего на цирк. - Не знаю, что Мише пообещали, или что он там себе вообразил, но мне казалось, что у него в тот момент просто отсутствовал мозг. Я пыталась поговорить, но ничего не вышло...

Большим ударом эта авария стала и для общего сына Ефремова и Добровольской - 29-летнего Николая. В своё время он пошёл по стопам родителей и тоже стал актером, однако, успеха не добился: режиссёры давали парню эпизодические роли, а то и вовсе не вписывали в титры. Последние четыре года наследник знаменитой фамилии нигде не снимается и практически не появляется на публике.

- Николаша пережил это очень тяжело.., - сухо высказалась о сыне Евгения Добровольская и тут же перевела тему. - Да нам всем тяжело, я тоже переживаю. Туда, где Миша сейчас находится, с трудом доходят письма, ответов нет. Из-за пандемии ни приехать к нему, ни уехать. А я бы поехала, конечно. С тем, что его осудили, я согласна. А с тем, сколько дали, нет. Я не знаю, какой должен быть срок, я в этом не разбираюсь совершенно. Просто знаю, что человек уже и так наказан. Ему очень тяжело. Ну и потом, ему 60 лет...

Напомним, на коллеге по сцене Евгении Добровольской Ефремов женился в 1990 году. Как рассказывала потом актриса, никогда в своей жизни она столько не бывала в милиции, как за время этого брака. Молодой Михаил уже тогда пил по-чёрному, а под градусом непременно с кем-нибудь дрался. Пара то расходилась, то сходилась вновь, пока в 1997 году не состоялся официальный развод. Но несмотря на скандальную совместную жизнь, Добровольская и Ефремов смогли сохранить тёплые отношения.

Тем временем, Михаил Олегович к своим 7,5 годам срока может получить «прибавку». Сейчас актер проходит свидетелем по делу о ложных показаниях. Если расследование установит, что Ефремов подкупил троих участников судебного процесса, которые уверяли, что за рулём сидел другой человек, ему грозит новое уголовное дело.

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