Эльвира Набиуллина предсказала, что будет с ценами на квартиры в этом году

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все журналисты и онлайн-зрители первым делом ждали новой брошки. Но ее, к всеобщему разочарованию, не оказалось. Маленькую белую точку на лацкане пиджака (что-то вроде жемчужины) считать за какой-то символ было бы слишком.

Напомним, в прошлом году на лацканах пиджака главы ЦБ поочередно появлялись:

- Неваляшка (как символ стойкости российской финансовой системы);

- Домик (как невербальный призыв оставаться дома во время карантина);

- Голубь (как символ мягкой денежно-кредитной политики);

- Знак V вместе с подковой (как символ быстрого восстановления экономики, а подкова – на удачу);

- Голубая змейка (как возможность повышения ставки в случае необходимости);

- Снегирь (как символ стойкости, несмотря ни на какие морозы).

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА НА СТОИМОСТЬ КРЕДИТОВ УЖЕ НЕ ВЛИЯЕТ

Ключевую ставку ЦБ на этот раз снова оставил на прежнем уровне – 4,25% годовых. Этот показатель не меняется уже полгода. И если раньше совет директоров Центробанка еще думал, вверх или вниз, то теперь решение было однозначным. По словам Эльвиры Набиуллиной, цикл смягчения ключевой ставки закончился. Поэтому ждать дальнейшего снижения не приходится. В этом году точно.

Справедливости ради, это вряд ли окажет влияние на экономический рост и положение заемщиков. Несмотря на то, что ставка в прошлом году упала в полтора раза, ставки по кредитам в розничных банках практически не снижаются. Во-первых, потому что банки прикрываются кризисом. Мол, в таких условиях положение заемщиков сложное, поэтому банки держат ставки высокими из-за не менее высоких рисков.

Во-вторых, даже если номинально проценты по кредитам становятся привлекательнее, розничные заемщики все равно платят столько же или даже больше. Подавляющее большинство банков стали применять хитрую технологию. Они фактически заставляют заемщиков приобретать страховой полис, который увеличивает полную стоимость кредита.

РОССИЯНЕ ЗАЛЕЗЛИ В ДОЛГИ

Еще один итог прошлого года – резкий рост долговой нагрузки среди россиян. Сейчас граждане должны банкам около 20 триллионов рублей. За прошлый год этот показатель вырос более чем на 15%.

- В 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что розничные кредиты достаточно быстро росли, прежде всего благодаря ипотеке. И росли быстрее доходов, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это не так страшно. Во-первых, в целом уровень долговой нагрузки в России невелик, если сравнивать с другими странами. Во-вторых, банки стали меньше выдавать займов слишком закредитованным гражданам (из-за ограничений ЦБ). То есть кредиты берут в основном те, у кого долговой нагрузки вообще не было или она была небольшой.

ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИТСЯ К МАРТУ, А ПОТОМ ПРИТОРМОЗИТ

Ключевую ставку не стали снижать по одной простой причине. Инфляция в России резко ускорилась. И сейчас уже превышает 5,2%. По словам Набиуллиной, пик придется на февраль и март этого года. В годовом выражении рост цен может составить 5,5%. Но потом пойдет на спад.

В ЦБ прогнозируют, что по итогам года официальная инфляция окажется в диапазоне от 3,7 до 4,2% годовых. Правда, такой прогноз в ЦБ дают каждый раз. Но не всегда угадывают. К примеру, в 2019 году цены выросли на 3%, а в 2020-м – на 5%.

В то же время рост цен неоднороден. Некоторые товары за прошлый год почти не подорожали, в то время как другие прибавили десятки процентов. И речь не только о сравнительно недорогих сахаре и подсолнечном масле…

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ БУДУТ РАСТИ ДАЛЬШЕ

К примеру, недвижимость за прошлый год подорожала значительно – в среднем на 15 – 20%. Одной из причин ажиотажного спроса на квадратные метры стала льготная ипотека под 6,5% годовых. Эта мера должна была поддержать строительный сектор, который мог сильно пострадать в кризис. Бизнес поддержали, но побочный эффект отразился на людях. По сути, сэкономить смогли только те, кто успел взять ипотеку весной или летом.

- Предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно. По нашей оценке, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден повышением цен на жилье, - констатировала Набиуллина.

По ее словам, программу льготной ипотеки в федеральном масштабе нужно постепенно сворачивать. Но оставить такую возможность в отдельных регионах. Тем не менее, даже если это сделать в ближайшее время, цены на квартиры вряд ли упадут.

- Это лишь поможет приостановить рост, - пояснила глава ЦБ.

Напомним, программу льготной ипотеки в конце прошлого года продлили до 1 июля. А после этого обсуждалась инициатива по дальнейшей пролонгации – до 1 ноября. Но это решение пока не принято.