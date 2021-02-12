Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора в пятницу, 12 февраля.

При этом Центробанк убрал из релиза заявление, допускавшие снижение ставки в дальнейшем. Кроме того, в регуляторе сообщили, что в декабре и январе темпы увеличения цен сохранялись на высоком уровне.

Как писал сайт kp.ru, Центробанк также повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,5-4 процентов до 3,7-4,2 процентов. По данным регулятора, годовая инфляция в стране достигнет максимума в феврале - марте, после чего будет снижаться.

В Банке России уточнили, траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы прошлого года. Также в своем релизе регулятор сообщает, что спрос восстанавливается быстрее, и процесс носит более устойчивый характер, чем прогнозировалось ранее. Однако до сих пор сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на стоимость.