В Японии появится министр по одиночеству

Должность министра по проблемам одиночества появится в Японии в связи с ростом суицидов и других проблем на фоне пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил создать должность министра, который возглавит борьбу с одиночеством в стране, сообщает издание Nikkei.

Ёсихидэ Суга решил, что должность займёт министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, совмещая работу в обоих министерствах.

- Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры, - заявил премьер-министр во время встречи с Сакамото в своей канцелярии.

В обязанности Тэцуси Сакамото входит отслеживание состояния детской бедности в стране, организация помощи пожилым.