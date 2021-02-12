Подводный ядерный беспилотник «Посейдон»: что известно о российской «Торпеде судного дня»

«Посейдон» - это полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой Фото: Министерство обороны РФ

Пожалуй, не за одним новейшим оружием России разведка США не следит так бдительно, как за нашим подводным беспилотником "Посейдон". Вот и на днях телеканал CNBC (ссылаясь на свои источники в Пентагоне) сообщил, что "началась подготовка к испытаниям полностью роботизированных быстроходных торпед «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». В настоящее время атомный подводный крейсер впервые готовится выйти в море".

Что же собой представляет это оружие, которое военные эксперты США назвали уже "Торпедой Судного дня"?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

«Посейдон» - это полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой. Имеет фактически неограниченную дальность хода. Идет под водой на глубине больше 1000 метров со скоростью - до 200 км/час. Его диаметр - 1,8 метра, длина - 20 метров, вес — около 100 т. Это самая большая торпеда в мире, она тяжелее стандартной в 30 раз. Мощность ядерной боеголовки - десятки мегатонн.

Главное назначение "Посейдона" - уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне. Подводный беспилотник "подкрадывается" в вражьему берегу и замирает там до получения боевой команды. После взрыва его ядерной боеголовки уничтожаются все прибрежные объекты в районе нескольких километров (а также авианосцы, надводные корабли и подводные лодки). Взрыв вызовет цунами, при котором высота волн (по подсчетам самих же ученых США) может достигать от 20 до 50 метров, эти разрушительные бешеные волны на равнинной местности могут проникнуть на глубину до 50 километров. Кроме того, все живое будет повергнуто высокой дозе радиации.

Российское министерство обороны называет "Посейдоны" многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США.

Разработчики системы — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Николая Исанина (АО «СПМБМ «Малахит»). В государственных контрактах проект фигурирует под названием «Цефалопод» (от лат. Cephalopoda — «Спрут»).

ЧТО ПИШУТ О "ПОСЕЙДОНЕ" СМИ США?

Из статьи в американском журнале Forbes:

"Реализовав проект «Посейдон», Россия получит эффективное средство для удара по штатным военно-морским объектам потенциального противника, так как обнаружить и сопровождать этот аппарат крайне сложно, не говоря уже о том, что сегодня в мире не существует средств поражения объектов, движущихся на столь высокой скорости на глубине в тысячу метров. Все заявленные параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость. Ожидается, что Военно-морской флот России поставит на боевое дежурство до 32 подводных беспилотников «Посейдон». Ими оснастят четыре подлодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов... Российский военно-морской флот без лишнего шума разрабатывает совершенно новую категорию подводных лодок, и их уникальные возможности могут повлиять на характер подводной войны".

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОСИТЕЛЯХ "ТОРПЕДЫ СУДНОГО ДНЯ"?

Атомная подводная лодка К-329 «Белгород», Тактико-технические характеристик: водоизмещение надводное — 14 700 тонн, водоизмещение подводное — 30 000 тонн, длина — 184 м. Это почти на 11 метров больше длины подводных лодок проекта 941 «Акула», являющихся самыми большими в мире. Рабочая глубина погружения субмарины - 520 метров, скорость подводного хода — 32 узла. Экипаж - 107 человек, автономность плавания — 120 суток.

Второй носитель «Посейдонов» — АПЛ «Хабаровск. Это самый закрытый проект ВМФ России.

Предположительно, численность экипажа субмарины составит около 100 чел.

Длина корабля — около 113 м; ширина — более 12 м; диаметр корпуса — около 10 м. Подводное водоизмещение субмарины — около 10 тыс. т. Скорость подводного хода «Хабаровска» — до 32 узлов. Дальность плавания — неограниченная. Рабочая глубина погружения — не более 500 м. Автономность — 90-120 суток.

"УЩЕРБ БУДЕТ КРИТИЧЕСКИЙ"

Владимир ЮГАЙ, океанолог:

- Если сопоставить примерные значения по магнитуде и подрыву боеголовки даже в две мегатонны где-нибудь рядом с побережьем, то последствия будут тяжелее, чем после цунами в районе "Фукусимы". Две мегатонны, в зависимости от места подрыва, — это волна не меньше 25 метров высотой. В Японии в 2011 году волна была от пяти до восьми метров, в отдельных районах 10–12. Что будет с прибрежными районами, представить себе нетрудно. Всё будет зависеть от рельефа местности. Если гор и возвышенностей немного, то ущерб будет критический.