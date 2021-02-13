Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Суд по делу Навального о клевете на ветерана возобновится 16 февраля

На очередном заседании блогер вновь повел себя крайне вызывающе и установил личный рекорд по замечаниям от судьи
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)
На очередном заседании блогер вновь повел себя крайне вызывающе

На очередном заседании блогер вновь повел себя крайне вызывающе

Фото: REUTERS

В Бабушкинском суде Москвы прошло второе судебное заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В этот раз подсудимый вновь повел вел себя крайне вызывающе и получил от судьи не менее двух десятков замечаний. Стоит отметить, что его имели право удалить из зала суда уже после третьего.

Навальный обращался к прокурору: «Дорогая моя» и просил ее «не облизывать пальцы», когда она листала тома уголовного дела, блогер выразил недовольство отсутствием потерпевшего в зале, обвинял его внука в «торговле дедом» и отказывался перед ним извиняться. Когда судья пригрозила Навальному удалением из зала, тот в ответ заявил: «Я вас сам удалю из зала суда».

В Бабушкинском суде Москвы прошло второе судебное заседание по делу блогера Алексея Навального

В Бабушкинском суде Москвы прошло второе судебное заседание по делу блогера Алексея Навального

Фото: REUTERS

Уже традиционно за процессом по делам Навального наблюдало широкое представительство от зарубежных партнеров: заседание по делу "Ив Роше" посетили сразу 14 иностранных дипломатов, сегодня же в зале присутствовали сотрудники посольств прибалтийских государств. Ранее представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано назвал это "обычной практикой".

Заседание по этому делу отложили на 16 февраля. В этот день пройдут прения сторон, и прокурор озвучит наказание, которое обвинение считает справедливым, а защита попытается убедить суд в невиновности своего клиента.

Сам оскорбленный ветеран из-за оскорбительного поведения Навального на предыдущем заседании 5 февраля решил в этот раз на суде не присутствовать, его показания зачитала сторона гособвинения.

Рассмотрение дела продолжится 16 февраля

Рассмотрение дела продолжится 16 февраля

Фото: REUTERS

Кроме того, был допрошен свидетель – врач Сархан Кичибеков, который приехал к Игнату Артеменко по вызову 9 июня, когда ветерану стало плохо с сердцем. Медик рассказал, что тогда пациент жаловался ему на боли в области сердца и сообщил, что их причиной стало эмоциональное напряжение – расстроился, когда посмотрел видео с комментарием Навального. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию из зала суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будто он кукла, навешали на него медали»: как Навальный приговорил себя своим хамством

Скандальный оппозиционер доказал суду, что искренне ненавидит ветеранов Великой Отечественной (подробности).

КАРТИНА ДНЯ