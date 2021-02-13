Суд по делу Навального о клевете на ветерана возобновится 16 февраля

На очередном заседании блогер вновь повел себя крайне вызывающе Фото: REUTERS

В Бабушкинском суде Москвы прошло второе судебное заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В этот раз подсудимый вновь повел вел себя крайне вызывающе и получил от судьи не менее двух десятков замечаний. Стоит отметить, что его имели право удалить из зала суда уже после третьего.

Навальный обращался к прокурору: «Дорогая моя» и просил ее «не облизывать пальцы», когда она листала тома уголовного дела, блогер выразил недовольство отсутствием потерпевшего в зале, обвинял его внука в «торговле дедом» и отказывался перед ним извиняться. Когда судья пригрозила Навальному удалением из зала, тот в ответ заявил: «Я вас сам удалю из зала суда».

В Бабушкинском суде Москвы прошло второе судебное заседание по делу блогера Алексея Навального Фото: REUTERS

Уже традиционно за процессом по делам Навального наблюдало широкое представительство от зарубежных партнеров: заседание по делу "Ив Роше" посетили сразу 14 иностранных дипломатов, сегодня же в зале присутствовали сотрудники посольств прибалтийских государств. Ранее представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано назвал это "обычной практикой".

Заседание по этому делу отложили на 16 февраля. В этот день пройдут прения сторон, и прокурор озвучит наказание, которое обвинение считает справедливым, а защита попытается убедить суд в невиновности своего клиента.

Сам оскорбленный ветеран из-за оскорбительного поведения Навального на предыдущем заседании 5 февраля решил в этот раз на суде не присутствовать, его показания зачитала сторона гособвинения.

Рассмотрение дела продолжится 16 февраля Фото: REUTERS

Кроме того, был допрошен свидетель – врач Сархан Кичибеков, который приехал к Игнату Артеменко по вызову 9 июня, когда ветерану стало плохо с сердцем. Медик рассказал, что тогда пациент жаловался ему на боли в области сердца и сообщил, что их причиной стало эмоциональное напряжение – расстроился, когда посмотрел видео с комментарием Навального. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию из зала суда.

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