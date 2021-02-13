Последствия снегопада в Москве 13 февраля: 9-балльные пробки и сугробы по пояс

Москву накрыл самый продолжительный с 2018 года снегопад.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Москву накрыл самый продолжительный с 2018 года снегопад. На фоне непогоды пробки в столице достигли девяти баллов уже к 6 утра в субботу, 13 февраля.
«Cнежный апокалипсис» накрыл Москву в пятницу, 12 февраля. По прогнозам синоптиков, сугробы вырастут по пояс – до 67 сантиметров, и выпадет почти 90 процентов февральской нормы осадков. При такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее, а в некоторые моменты ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки.
Cнежный апокалипсис» накрыл Москву в пятницу, 12 февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов», - сообщил ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ситуация с пробками к утру стала менее напряженной в центре столицы, однако проблемы сохраняются на МКАД, где движение затруднено из-за нескольких крупных аварий. Особенно серьёзный затор образовался на внутренней части на юго-востоке кольца.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сложные места для проезда отмечены около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе, внутренней и внешней стороной трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, Химок, Дмитровского района.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
По последнему прогнозу Гидрометцентра, в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"
Фото: Михаил ФРОЛОВ