В Москву пришел «снежный апокалипсис» Фото: Олег УКЛАДОВ

Москву накрыл самый продолжительный с 2018 года снегопад, который затихнет только через двое суток. По прогнозам синоптиков, к субботе, 13 февраля, сугробы вырастут по пояс – до 67 сантиметров.

«Будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», - сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметили специалисты, при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее, а в некоторые моменты ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки.

В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация, когда за три дня выпало больше 45 мм осадков. В этом году, по словам синоптиков, в ближайшие дни москвичам стоит ждать высоты снежного покрова до 50–55 сантиментов, но рекорд по высоте снежного покрова будет, когда сугробы превысят 60 сантиметров. Возможно это произойдет уже в субботу, 13 февраля.

Осадки начались в пятницу, 12 февраля, и продлятся до 13 -14 февраля.

Напомним, с начала февраля в столицу пришли морозы, которых в регионе не было уже десять лет, и столбик термометра опустился до рекордно низких значений - на 15-20 градусов ниже климатической нормы. 7-9 февраля в регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, а накануне синоптики продлили «желтый» уровень опасности.