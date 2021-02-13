Чтобы не слышать русского языка: В Латвии запретили уже 33 российских телеканала

Русскоязычный телеканал «Индийское кино» теперь запрещен к ретрансляции на территории Латвии. Фото: кадр из фильма

Бедные, бедные латвийские домохозяйки! Не следить им теперь за приключениями Зиты и Гиты, не обливаться им теперь слезами над «Танцором диско» и даже подвиги индийских богатырей не смогут впечатлить их сердца. «Джимми, Джимми, ача-ача», - они теперь тоже не смогут ни послушать, ни подпеть. А все потому, что русскоязычный телеканал «Индийское кино» теперь запрещен к ретрансляции на территории Латвии.

Неужели Болливуд – секретное оружие Путина против маленькой, но гордой прибалтийской республики? Это вряд ли. Поскольку вместе с «Индийским кино» запретили еще и трансляцию канала «Кухня ТВ». Тоже, можно сказать, практически секретное оружие. Воздействует не только на подкорку головного мозга, но и на желудочно-кишечный тракт, способствует повышенному слюноотделению в условиях необходимости экономить на продуктах, одним словом, дестабилизирует социально-политическую обстановку в стране. А если там еще рассказывают рецепт приготовления «русского борща» (и это когда официальна позиция Латвии заключается в поддержке Украины, которая не щадя последней сахарной косточки бьется за борщ украинский, с салом и пампушками) или лепки пельменей – это же уже просто какая-то идеологическая диверсия!

На самом деле все гораздо проще. Вся вина этих телеканалов заключается в том, что вещание на них осуществляется на русском языке. Ведь кроме вышеперечисленных двух запрещено транслировать еще 14 каналов: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial («НТВ Сериал»), NTV Stilj («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», BOX TV и HD Life. Сейчас латвийские власти пытаются объяснить, что это, дескать, временная мера, пока не определится, у кого есть права на эти каналы, и кто представляет их интересы на территории страны. Но это лишь обычные отговорки. И не потому, что нет ничего более постоянного на постсоветском пространстве, нежели временное. А просто в силу всей предшествующей истории борьбы с российскими телеканалами в этой республике. Так, буквально за день до этого запрета, 8 февраля в Латвии запретили трансляцию канала «Россия РТР». Летом прошлого года аналогичный запрет был введен в отношении семи каналов группы RT: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. А в конце 2019-го под санкции латвийских властей попали телеканалы «Петербург – Пятый канал», «Дом кино», «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе».

Да, безусловно, частично санкции можно объяснить идеологией. Ведь в том же «Родном кино» или «Доме кино» значительную часть составляют фильмы советского времени, вызывающие у людей пожилого возраста ностальгическую слезу, сползающую по щеке. И это в условиях, когда ни латвийскому ТВ, ни уже, тем более Рижской киностудии, где во времена СССР были сняты около 100- художественных и документальных фильмов, а в независимой Латвии студия забыла слово кино и зарабатывает сдачей помещений в аренду, похвастать совершенно нечем. Как, впрочем, и «Таллинфильму» в соседней Эстонии. А потому замену российским телеканалам в Риге найти будет совсем не просто.

Но, с учетом того, что у большей части каналов контент вовсе даже не политический и не социальный, а развлекательный, остается лишь одна основная причина, по которой они вызвали такой негатив у властей республики. То обстоятельство, что вещание в них ведется на русском языке.

В условиях, когда число граждан – носителей государственного языка в стране сокращается рекордными темпами, в первую очередь, за счет эмиграции и выезда на заработки, государственная политика на вытеснение всего русского становится все неэффективной и жалкой, демонстрируя неспособность решать настоящие проблемы, встающие перед государством. Да и государство получается какое-то совершенно несостоятельное, честно говоря. Если всерьез воюет с телеканалами в условиях ЕС, где кичатся свободой слова и доступа к информации. Правда, только на словах. Потому что это кого надо свобода, и она положена только тому, кому положено. А остальные в пролете.

Даже если государство становится жалкой пародией на само себя. Как в этом случае.

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