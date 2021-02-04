Украина убила свои телеканалы. Значит, будет смотреть российские

Украинцы лишились трех телеканалов, обвиненных в пропаганде пророссийских настроений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случившееся, по сути, самое настоящее предательство «завоеваний Майдана» - демократии и свободы слова. Жаловаться некому. На Украине есть такой саркастический мем: «Яценюк на Майдане обещал…» - вместо многоточия подставить нужное – квартиру, каждой украинке по мужу, уровень жизни, как в Европе и так далее. Так вот, совершенно точно, Яценюк на Майдане обещал со сцены демократию и свободу слова. Я сам слышал, лично, во мне до сих пор живет это воспоминание и надежда.

С тех пор много воды утекло, много крови пролилось. Порошенко отдыхает на курортах и занимается бизнесом, Яценюк в Майами, тоже не напрягается особо. И только Зеленский, оставшийся на хозяйстве, крутится, как может. Точнее, выкручивается. Угля в стране «меньше, чем в 1919, при Петлюре», закрылась теплоэлектростанция в Энергодаре и на носу веерные отключения. За вакциной европейцы отправили ждать к буфету, мол, если что останется – поделимся. Донбасс окончательно отмежевался, «Минск» стух. Что делать при таком раскладе? Заткнуть глотки недовольным! Скандал поднялся нешуточный и Зеленскому пришлось оправдываться. Я такого ни в «1984», ни в «Скотном дворе» не встречал:

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности,» - написал Зеленский в своем Твиттере.

Этот короткий пост, вобрал в себя все штампы, за которые в украинских маршрутках, седьмой год и каждую неделю дают в морду ветеранам АТО, пытающимся проехать бесплатно: «евроатлантическая интеграция», «европейские ценности» и т.д. Судя по тому, что пришлось закрыть СМИ, критикующие эти штампы и сам ложный путь, дела во внутренней украинской политике плачевны. И Зеленскому важно не в ЕС вступить, а до конца срока досидеть – это все уже поняли. Ради этого можно пожертвовать и свободой слова и продолжить затягивать гайки.

Но, в информационный век, «на каждый роток не накинешь платок» и эффект получится обратный. Не будет оппозиционных каналов, будет расти рейтинг российских, которые на Украине смотрели и смотрят – в интернете и с помощью спутниковых тарелок. А Маргарита Симоньян, вообще предложила этот украинский позор со свободой слова в подвиг обратить, и пригласила уволенных с телеканалов журналистов (около 1500 человек) приехать в Россию, пардон, в «страну-агрессор» и устроить Украине красивую европейскую жизнь в информационном пространстве. Если хотя бы десяток коллег приедет, будет весело. И будет хороший повод сравнить «свободу слова» обещанную на Майдане и реальную свободу в нашем «Северном Мордоре», где десяток оппозиционных СМИ работают и даже могут задавать вопросы президенту на «Прямых линиях». Без всяких Майданов и обещаний со сцены. Парадокс непостижимый.

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