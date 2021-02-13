Как накопить на достойную старость: четыре способа увеличить будущую пенсию

Как выжать максимум из имеющихся ныне правил и получить от государства (и не только от него) как можно больше? Фото: Shutterstock

Пенсия - это где-то далеко и не про меня. Так обычно думают люди, когда им 20-30 или даже 40 лет. Но время бежит очень быстро. После того, как размениваешь полтинник, мысли о грядущей жизни на одну пенсию начинают приходить все чаще. В основном, тревожные. Как выжать максимум из имеющихся ныне правил и получить от государства (и не только от него) как можно больше? Разбираемся во всех пенсионных возможностях.

1. Большая белая зарплата

Государственная пенсия у нас маленькая. Надеяться на нее, как многие говорят, не стоит. Но большинство нынешних пенсионеров только на нее и живут. Поэтому сбрасывать со счетом этот механизм точно не нужно. Наоборот, желательно знать нынешние правила и попытаться за счет них увеличить свою будущую пенсию.

Новая пенсионная формула действует с 2015 года. Ее суть в том, что на пенсию мы копим не рубли, а баллы. Но чтобы заработать больше баллов, мы должны заработать больше рублей. Причем официальным путем. За год человек может получить максимум 10 баллов. Их дадут, если он зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Если 24 тысячи - дадут 2 балла.

Каждый балл при назначении пенсии будет умножаться на «стоимость пенсионного коэффициента». Сейчас она определена как 93 рубля (и каждый год увеличивается на уровень инфляции или даже выше). Так что, чем выше зарплата, тем лучше. На пенсии это зачтется. Правда, при одном важном условии...

2. Длинный трудовой стаж

Размер будущей пенсии зависит не только от зарплаты, но и от стажа. Во-первых, потому что есть минимальный ценз. Чтобы претендовать на пенсию в 2021 году, вам нужно иметь минимум 12 лет стажа. Если меньше, человеку назначат социальную пенсию - она почти вдвое ниже и назначают ее на пять лет позже. Во-вторых, потому что, чем дольше вы будете работать, тем больше баллов накопите. И в-третьих, потому что после достижения пенсионного возраста идут дополнительные бонусы. К примеру, если человек официально отработал сверх этого срока 5 лет и не обратился за пенсией, число баллов увеличится в 1,5 раза. А если 8 лет - почти вдвое!

3. Замороженная, но действующая накопительная часть

Напомним: у тех, кто родился в 1967 году и позднее, будущая пенсия делится на две части: страховую (о ней первые два пункта) и накопительную. Страховая идет в общий котел, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. При этом человеку виртуально записывается, какой вклад он внес в систему. В будущем это зачтется. Накопительная часть лежит на индивидуальных счетах. Ими управляют управляющая компания ВЭБ.РФ или негосударственные пенсионные фонды. Наши деньги инвестируются в ценные бумаги. То есть работают на нашу экономику, а мы за это получаем процент. Государство в конце 2013 года заморозило отчисления в накопительную часть (теперь эти 6% от нашей зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам). И размораживать эту систему в правительстве не хотят. Это грозит слишком большим дефицитом пенсионного бюджета, который и так превышает два триллиона рублей в год.

Государственная пенсия у нас маленькая. Надеяться на нее, как многие говорят, не стоит. Но большинство нынешних пенсионеров только на нее и живут. Фото: Shutterstock

4. Самостоятельные сбережения

Инструментов для этого довольно много. От обычного вклада в банке, который приносит процент на вложенные деньги, до квартиры, которую можно сдавать в аренду, и инвестиционного портфеля, который будет приносить пассивный доход. Правда, в отличие от государственных обязательств, здесь многое зависит от дисциплины самого будущего пенсионера.

Да, можно откладывать по 5-10% от каждой зарплаты с прицелом на то, что этими деньгами можно будет воспользоваться только на пенсии. Но есть проблема. Сбережения можно легко потратить на другие цели и остаться к пенсии без нужной кубышки. Поэтому в России стали развиваться специальные инструменты, которые позволяет и накопить на будущую пенсию, и не воспользоваться деньгами раньше времени.

НАГЛЯДНО

Из чего будет складываться будущая пенсия

1. Фиксированная выплата - 5700 рублей

Ее дают всем, у кого стаж не меньше 12 лет, а число баллов - не меньше 21

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2. Страховая пенсия

Число накопленных баллов умножаем на их стоимость (сейчас 93 рубля).

К примеру, если у вас 100 баллов, страховая пенсия составит 9300 рублей.

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3. Накопительная пенсия

Весь объем накопленных средств делят на 264 месяца

Допустим, на индивидуальном счете будет лежать 250 тысяч рублей, то прибавка составит около 1000 рублей в месяц

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4. Собственные сбережения

Зависит от того, сколько у вас есть

Если в банке у вас будет лежать миллион рублей, то при ставке в 4% годовых, проценты по вкладу составят 3300 рублей в месяц.

Итого - 19 300 рублей в месяц

P.S. Если баллов, накоплений и сбережений будет больше, то и пенсия будет выше.

КСТАТИ

Альтернативы есть

На российском рынке появилось несколько специальных продуктов, предназначенных для будущих пенсионеров. Их общая суть - они относительно долгосрочные (минимум на 3 - 5 лет). В большинстве из них есть полная защита капитала. То есть потерять деньги не получится. Но при этом еще и возможность заработать больше, чем на банковском вкладе.

- Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Им могут пользоваться все желающие. Это обычный брокерский счет, просто с добавленной ценностью. Со вложенных денег можно получать налоговый вычет, что увеличивает доходность инвестиций. К примеру, если вложить 200 тысяч рублей и купить на них государственные облигации, то можно получить и доход как на банковском вкладе (около 4% годовых) и 13% от вложенной суммы от государства в виде налогового вычета. Правда, есть нюанс - максимальная сумма для получения вычета - 400 тысяч рублей в год. А деньги нельзя выводить со счета в течение трех лет. Но для пенсионных накоплений это не срок.

- Индивидуальный пенсионный план (ИПП)

Этот продукт стали внедрять негосударственные пенсионные фонды. Правда, не все. Гарантированный доход обычно ниже, чем от вложений в гособлигации, - около 2% годовых. Но есть возможность получить более высокий доход (ведь деньги будут вкладывать не только в облигации, но и в акции крупных компаний). По сути, это аналог долгосрочного депозита. Минимальный срок плана - 4-5 лет. Деньги можно забрать в любой момент, но тогда вам не вернут проценты. Плюс тут тоже действует налоговый вычет - социальный. По нему можно раз в год возвращать 13% от от 120 тысяч рублей.

Размер будущей пенсии зависит не только от зарплаты, но и от стажа. Фото: Shutterstock

СПРАВКА «КП»

Как узнать, где лежат мои накопления на старость

Более-менее приличные средства отложены на пенсию у тех, кто родился в 1967 году или позднее. Но часто бывает такое, что люди даже не знают, где лежат их пенсионные накопления. Вроде писали какое-то заявление и куда-то их переводили, но куда, не помнят. Уточнить информацию можно в двух местах:

- На портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищете раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».

- На сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходим по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.

Средний накопительный счет составляет 100 тысяч рублей. Чтобы понять, какую ежемесячную прибавку к пенсии дает эта сумма, ее нужно разделить на так называемый «срок дожития». По закону - 264 месяца. То есть средняя прибавка составит 400 рублей в месяц.

Если размер накопительной пенсии в момент назначения составит меньше 5% по отношению к страховой пенсии по старости (назначенной государством), то все накопления выплатят сразу. В большинстве случаев сейчас именно так и происходит. Потому что на пенсию выходят люди, родившиеся до 1967 года - с небольшим объемом накоплений. Массово пожизненную прибавку будут назначать лишь через 5-7 лет, когда на пенсию начнут выходить те, кто родился в 1967 году и позднее.

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