«Перепутала со стриптиз-клубом?» В первом выпуске детского «Голоса» Светлана Лобода шокировала малышей глубоким декольте

Эпатажная певица решила не расслаблять публику

«Лобода перепутала детский конкурс со стриптиз-клубом? Ей кто-нибудь объяснил бы уместность одежды».

«Уж для детского «Голоса» могла бы поскромнее нарядиться!».

«Лобода совсем распоясалась».

«Объясните кто-нибудь Светлане Лободе, что она работает на ДЕТСКОМ проекте, и поэтому ей не стоит одеваться как придорожной девке. Чувство реальности есть, вообще?»

Светлана Лобода шокировала малышей глубоким декольте

Примерно такая реакция у зрителей детского «Голоса» после первого выпуска восьмого сезона, который прошел в эфире 12 февраля. Да, было много впечатляющих номеров. Дети — очаровательные!

Но фурор произвела Светлана Лобода. Эпатажная певица решила не расслаблять публику детского шоу и явилась на запись первого выпуска в костюме с экстремальным декольте. Таким, что не только папы и мамы, но и бывалый Дмитрий Нагиев оказался слегка ошарашен. В откровенном наряде Светлана танцевала, запрыгивала на красное кресло и всячески давала понять, что она настроена на максимально энергичную и активную работу в качестве наставницы.

Однако детей это ничуть не отвернуло от певицы. Конечно, они знают, что у Светланы — более 6 миллионов подписчиков и поэтому лучше всего идти к ней. Лободу маленькие вокалисты чаще всего предпочитали Басте или Егору Криду.

Родители не поняли, почему певица пришла в проект в таком виде

После скандальной победы Микеллы Абрамовой, дочки Алсу, в шестом сезоне детского «Голоса» украинская артистка намекала, что не собирается больше продолжать работу в шоу. Но голодный год пандемии заставил Светлану пересмотреть взгляды — теперь она рвется помогать малышам стать настоящими звездами.

— После съемок чувствуешь себя дико уставшей, — признается наставница. — И практически не разговариваешь, потому что много эмоций отдаешь детям. Когда дети не проходят [в проект], приходится включать все свои рычаги и ресурсы, чтобы объяснить, почему мы не повернулись. Болит сердце, но это тоже часть проекта «Голос.Дети». Как развернуть мое кресло? Попасть мне в сердце.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.30