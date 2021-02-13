Эксперт: включил фонарик в телефоне - попал на крючок спецслужб

Штаб Навального предложил молодым гражданам России выйти во дворы и посветить в небо фонариками в телефонах Фото: Shutterstock

Акция 14 февраля, которую объявил в России заграничный штаб блогера - диссидента Алексея Навального, может иметь неожиданные последствия для ее участников. Об этом «Комсомольской правде» заявил директор pr-агентства ProAct Media Анатолий Саутин, который посвятил много времени изучению вопросов кибербезопасности.

Напомним, штаб Навального предложил молодым гражданам России выйти во дворы и посветить в небо фонариками в телефонах.

- Анатолий Николаевич, а почему предлагают подавать сигналы фонариками в телефонах, почему не свечами на подоконнике?

- Знаю, что многих, кто ранее ходил на несанкционированные митинги, предупреждали по «сарафанному радио», что надо брать с собой телефоны без снимков, которые подтверждают участие в прежних акциях, а сами аппараты должны быть без доступа по лицу (фейс-ID). пользоваться современными телефонами и смартфонами в подобных акциях не умно и даже опасно. А тут внезапно сочувствующих протесту приглашают на «дворовые игры с фонариками». Понятно, что большинство тех, кто откликнется, будут светить в небо и фотографировать это именно своими мобильными телефонами.

- Может, таким образом западные спецслужбы хотят узнать сколько реально в России потенциальных участников акций?

- Да, это очень похоже на попытку иностранных спецслужб понять сколько у нас внушаемых граждан, которые пошли на поводу. Функцией «фонарика» в телефоне люди пользуются крайне редко, а потому она может стать неким «маячком». Компании, которым принадлежат все эти смартфоны, точно увидят ID пользователей, чьи устройства за короткий промежуток времени потеряли значительный процент зарядки батареи. Возможно, таким образом все участники акции включением своего фонарика дадут «согласие» на вход в какую-то сеть, что позволит им обмениваться данными. Также нельзя исключить, что их ID могут стать объектами таргетной рекламы, возможно даже политической информации, которая будет компрометировать их перед российскими спецслужбами.

- То есть эти "дворовые игры с фонариками" могут быть попыткой составить поименный реестр сочувствующих Навальному? Причем, получить этот «реестр» могут ведь не только западные спецслужбы, но и российские?

- Мы может только предполагать, кто и как воспользуется этими данными в будущем. Но последствия для тех, кто дает втягивать себя в подобные игры, могут быть самыми неожиданными.

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