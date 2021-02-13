«Король самострела» Навальный сам доказал свою вину в суде

Адвокаты, надо полагать, объяснили Алексею Навальному, что он «идет темной тропой» к реальному довеску к сроку Фото: REUTERS

В полночь, снегопад явил настоящую аномалию – «пробкометр» Яндекса показывал 8-9 баллов и многие тысячи москвичей уныло ползли домой, еле-еле перебирая колесами в снежной каше, чтобы добраться домой хотя бы к первым петухам.

Несмотря на позднее время, пульс блогосферы по-прежнему упруго бился. Обсуждали главную аномалию дня: второе заседание суда над Навальным по делу о «клевете на ветерана». Надо заметить, что Алексей Навальный смог здорово удивить и озадачить своих поклонников и сторонников еще неделю назад. Если в первое заседание, хамские фразы подсудимого о ветеране, типа «кукла с медалями», еще можно было списать на шок от свидания с родной землей, то повторное выступление уже невозможно было объяснить логикой. За неделю можно было и поостыть, прийти в разум. Адвокаты, надо полагать, объяснили Алексею Навальному, что он «идет темной тропой» к реальному довеску к сроку. Хотя мог бы отделаться штрафом или даже выйти на «примирение сторон». Тщетно. Умные, опытные люди даже высказали такое мнение: «на больничку хочет съехать, падла, на принудлечение, будет по медицине косить, психопатию себе мастырит, антисоциальное расстройство личности». И в этих словах была суровая правда от засиженных бродяг. По-другому, эти цитаты из выступлений объяснить невозможно:

Навальный - судье в начале заседания:

- Вы бессовестны, вы сидите в кителе с двумя звездами на погонах и думаете, что крутая.

Навальный - судье в середине заседания:

- Прошу разрешения называть вас не «ваша честь», а оберштурмбанфюрер. Если вам поставить на стол пулемет фашистский, отлично будет смотреться.

Навальный - прокурору:

- Сколько детей вы вчера съели?

Навальный - судье в конце заседания:

- Все сидишь такая в кителе? Придем к власти — сидеть не будешь.

В промежутках между такими отжигами, Навальный раскачивался, как старый еврей на молитве. Все это уже напоминало сцену из классиков: «бухгалтер Берлага в сумасшедшем доме». Поэтому суд продлили еще на одно заседание.

Поклонники Навального, коллеги из либеральной прессы, ошеломленно и как-то потерянно беседовали в интернете на тему: «Так кто же написал заявление на Навального?». Изучали подписи, сверяли даты, искали признаки фальсификации. Без огонька и прошлого задора. Людям нужно было чем-то занять себя, как-то заглушить свою растерянность.

Я смиренно заметил, мол, уже никакой разницы нет – Алексей Навальный сам доказал свою вину в суде и саморазоблачился перед народом. В ту же секунду виртуальные дерьмометы развернулись в мою сторону. Первым залпом накрыло меня, а под конец и саму «проклятую Рашку» взяли в классическую артиллерийскую вилку, накрыв ее всю, с трех попаданий, под адский хохот и завывание. Я подумал – а может быть, в поведении Навального нет никаких девиаций? Может, у них так принято? Обычный рядовой дискурс оппозиции, исполненный хтонической ненависти по списку утвержденных штампов? Просто Алексей перестал отличать реальность от виртуальности, через что и претерпевает, а выйти из образа ему уже невозможно – все равно что перечеркнуть половину жизни. Трагедия, если разобраться. Жаль, Федор Михайлович не дожил. Был бы у нас еще один гениальный роман - «Самострел».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будто он кукла, навешали на него медали»: как Навальный приговорил себя своим хамством

Скандальный оппозиционер доказал суду, что искренне ненавидит ветеранов Великой Отечественной (подробности).