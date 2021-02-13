"Думала - сопьюсь": Юлия Барановская честно рассказала о пережитой трагедии

Юлия замуж так и не вышла Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская крайне редко делится подробностями личной жизни. Как известно, десять лет назад телеведущая пережила очень трагичный и болезненный разрыв с отцом своих детей Андреем Аршавиным. Телеведущая была глубоко беременна третьим ребенком, когда ее бросил футболист. В откровенном интервью знаменитость впервые раскрыла подробности драмы.

Юлия Барановская от союза с Андреем Аршавиным воспитывает 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и восьмилетнего Арсения. Она долго приходила в себя после разрыва с футболистом. Спортсмен ее бросил после девяти лет совместной жизни. Мало того, что Юля осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. В тот момент она носила под сердцем своего третьего ребенка.

Для телеведущей крах личной жизни стал настоящим ударом. Когда спортсмен решил от нее уйти, она не знала, как жить и что делать. "Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала - сопьюсь", - призналась 35-летняя звезда в эфире YouTube-шоу Армана Давлетярова.

Спустя три года Аршавин женился на новой возлюбленной Алисе Казьминой. Именно из-за нее он бросил Барановскую. Но именно после свадьбы Андрея телеведущая поняла, что больше вообще ничего не чувствует к экс-возлюбленному. "Простила и отпустила Андрея до конца, когда узнала, что он официально женился. Это не было для меня ударом, я должна была разрыдаться, но нет. Иногда я думаю, как можно было так убиваться, о здоровье не думать", - рассуждает многодетная мама.

Юлия замуж так и не вышла. Она не делает вид, что ее личная жизнь бьет ключом и честно признается, что не против выйти замуж. Теледива надеется, что когда-нибудь встретит достойного человека, с которым создаст семью. "Мечтаю выйти замуж и родить еще одного ребенка, а может двух... Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится тебе человек?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношения", - поделилась Барановская.

Знаменитость как-то отметила, что теперь ее не интересуют "бледные поганки", потому что она хочет только "трюфель". "И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или еще что-то", - объяснила звезда.