Умер великий тяжелоатлет Юрий Власов, кумир советских мальчишек и Арнольда Шварценеггера

Прощаясь, заокеанский гость подарил Юрию Петровичу свое фото с надписью «Моему Идолу Юрию Власову с наилучшими пожеланиями, Арнольд Шварценеггер» Фото: РИА "Новости"

Власова называли «человеком из стали», главным силачом планеты. Олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, установил 31 мировой рекорд и 41 - СССР. Но дело не просто в рекордах. В начале 60-х тяжелая атлетика была очень популярна в мире, чему способствовало соперничество спортсменов СССР и США. Штангисты стали кумирами миллионов мальчишек, тренировавшихся с гантелями, гирями, самодельными штангами, чтобы накачать мускулы, «как у Власова». Я тоже не избежал пацаном этой моды.

О популярности Юрия Петровича наглядно говорит следующая история.

ИДОЛ «ИКОНЫ БОДИБИЛДИНГА»

Зимой 1988 года в Москву впервые прибыл знаменитый «терминатор». Сняться на Красной площади и в Сандунах в эпизодах фильма «Красная жара», где он играл советского милиционера Ивана Данко. На пресс-конференции вдруг заявил, что должен увидеть советского штангиста Юрия Власова. Иначе, мол, не полетит домой.

«Когда прославленный актер Шварценеггер выразил желание встретиться, я удивился, - писал Власов. Юрий Петрович к тому времени двадцать лет как официально простился с большим спортом. - Мы встретились в гостинице «Советская», обменялись приличествующими любезностями. И вдруг Арнольд сказал: «А ведь мы с вами знакомы очень давно».

- Не помню, каким образом, - честно признался я. Я был убежден, что мы не встречались. «В Вене, на чемпионате мира 1961 года, - напомнил Арнольд. - Меня привели к вам в раздевалку. Вы сказали, чтобы я тренировался, у меня есть данные для больших побед».

И тут Власов вспомнил! «В сентябре 1961 года я поехал в Вену на свой третий чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я тогда был настолько силен, что даже без особых тренировок, больной, оставался на голову выше любого из своих соперников. В один из перерывов ко мне подвели худощавого долговязого мальчика. Как сказал переводчик, меня просили, чтобы я пожелал ему успехов в спорте, а главное - поддержал морально. Я и сделал это охотно, сказав, что у него все получится, надо только проявить упорство в тренировках. Я искренне и увлеченно рассказал мальчику о своей любви к силе, о том, что тренировки выделяют сильных и делают их триумфаторами. Вскоре я забыл о встрече».

А 14-летний австрийский подросток неистово взялся воплощать в жизнь завет советского спортсмена. «Ваше выступление произвело на меня ошеломляющее впечатление. Я поверил вам. Несколько лет я упрямо тренировался со штангой, но результат в спортивной тяжелой атлетике не пошел. Однако я уже влюбился в спорт и не смог смириться с неудачей. Я переключился на культуризм. И здесь все пошло. Я считаю, что вы в некотором роде повернули мою жизнь, и я вам обязан...»

Прощаясь, заокеанский гость подарил Юрию Петровичу свое фото с надписью «Моему Идолу Юрию Власову с наилучшими пожеланиями, Арнольд Шварценеггер».

Проявляя упорство в тренировках, как советовал ему советский штангист, Арни четыре раза завоевал титул «Мистер Вселенная». И семь - «Мистер Олимпия». Сам стал кумиром миллионов мальчишек, как некогда Власов.

Великий тяжелоатлет Юрий Власов, кумир советских мальчишек и Арнольда Шварценеггера Фото: фотохроника ТАСС.

ИЗ ШТАНГИСТОВ – В ЛИТЕРАТУРУ, ПОЛИТИКУ

Юрий Петрович перестал активно тренироваться после Олимпийских Игр в Токио 1964 года, где уступил «золото» другому советскому штангисту Леониду Жаботинскому. Ему было всего 29 лет.

«Ушел я молодым. Еще мог лет 5 выступать и побеждать мог. Я, бывало, проснусь ночью, сильный ещё был, и голос говорит - «Вернись! Вернись! Ещё все победы у тебя будут. Через 2-3 года поздно будет.» Так до утра и лежал с этими мыслями. Это не в шахматы или бридж на чемпионате мира играть - платишь жизнью. Я видел, как руки втыкались в помост и кости выходили наружу…

Мне хотелось писать, я любил литературу. Мне надо было становиться на ноги, пока я молод. Но была опасность засосаться в победах - ведь очень лестно быть чемпионом. Но я не хотел быть зависим от спорта и, в то же время, не хотел быть приживальщиком от спорта».

Штангист стал писателем. Самые известные из книг Юрия Власова - автобиография «Справедливость силы» о тяжкой судьбе тяжелоатлета, здоровьем расплачивающегося за большие рекорды, трилогия «Огненный крест» - о нелегкой судьбе России, роман «Соленые радости». Под псевдонимом П.П.Владимиров издал документальную книгу «Особый район Китая». Где использовал донесения в Москву и дневники отца, советского разведчика Петра Парфёновича Власова, работавшего в Китае в 40-х годах под фамилией Владимиров. Ряд моментов книги Юрий Власов обсуждал лично с Юрием Андроповым.

На закате Советского Союза он ушел в политику. В 1989-м стал народным депутатом СССР. На I съезде народных депутатов выступил с острой критикой КПСС и КГБ. Тогда же вышел из КПСС. Весной 1992-го в громкой статье «Сумерки демократии» раскритиковал ельцинские реформы и выступил за отставку руководства новой России.

После расстрела Белого дома осенью 1993 года был депутатом новой Государственной Думы РФ, даже баллотировался на пост спикера Думы.

В 1996 -м Юрий Петрович участвовал в президентских выборах. В предвыборной программе заявлял: «Есть лишь одна единственная сила, которая способна соединить едва ли не всех и при этом стать идеологической основой Российского государства - народный патриотизм. На небе - Бог, на земле - Россия!» Набрал 0,20 % голосов и резко ушел из политики, как некогда – из большого спорта. Продолжая заниматься литературой, публицистикой. Выпустил книги «Русская Правда», «Временщики: Судьба национальной России - её друзья и враги», «Красные валеты», двухтомник «Великий передел».

О смерти Юрия Петровича сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин:

«Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом».