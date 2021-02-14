Трамп сможет участвовать в следующих президентских выборах

Трамп оправдан, и у законодателей теперь нет никакой возможности закрыть 45-му президенту США дорогу в Белый дом Фото: REUTERS

Во второй раз находившись под угрозой вынесения импичмента, Трамп по итогам процедуры мог лишиться многого. Хотя вряд ли миллиардера интересовали привилегии, которые могли у него отнять, - пенсия, охрана, расходы на содержание офиса. А вот запрет на право занимать в будущем государственную должность ставил бы крест на всей его политической карьере: такое решение Сената обойти было бы уже невозможно.

Но Трамп оправдан, и у законодателей теперь нет никакой возможности закрыть 45-му президенту США дорогу в Белый дом. По крайней мере, Трамп неоднократно заявлял, что в 2024 году намерен вновь победить на президентских выборах.

Процедура импичмента, в случае ее одобрения, предусматривает немедленное отстранение обвиняемого от должности. Затем может быть проведено второе голосование по поводу дисквалификации. Но его нельзя провести без положительного для обвинителей итога первого.

По крайней мере, на стороне Трампа теперь американское прецедентное право: импичменты Сенат выносил и ранее, но только трем судьям из восьми, например, было запрещено впоследствии занимать государственные должности. Ни разу Сенат не выносил запретов на участие в политической деятельности или занятие в будущем чиновничьих должностей в отношении тех, кто был оправдан.

И все, что теперь могут сенаторы, так это продолжить рассматривать «дело Трампа о подстрекательстве к мятежу» и вынести ему порицание.

Что же касается законности рассмотрения мнимых или реальных проступков Трампа в этот раз, после того как он покинул президентский пост, то в этом вопросе, несмотря на домыслы СМИ о неконституционности такого развития событий, у сенаторов был железный аргумент. Точнее, прецедент, датируемый далеким 1876 годом. Тогда процедуру импичмента в отношении военного министра Уильяма Белнапа инициировали до того, как тот подал в отставку, а продолжили рассмотрение его дела и вынесение приговора позднее. Таким образом Сенат создал прецедент того, что он обладает юрисдикцией рассмотрения дел по импичменту в отношении бывших должностных лиц, даже несмотря на то, что подобная юрисдикция в Конституции США изложена нечетко.

Если Трамп действительно решит начать новую президентскую кампанию, то, в первую очередь, ему предстоит разобраться с однопартийцами – республиканцы больше не жаждут видеть Трампа в качестве своего кандидата. По крайней мере, пока.

- Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие штурму [Капитолия], были позорным проступком. – заявил лидер сенатского меньшинства, республиканец Митч МакКоннелл. – Всякий, кто не осуждает его ужасное поведение, обвиняется в оскорблении миллионов избирателей. Семьдесят четыре миллиона американцев (отдавших на последних президентских выборах голоса за Трампа – Ред.) не вторгались в Капитолий. Сотни участников беспорядков сделали это. Семьдесят четыре миллиона американцев не организовали кампанию дезинформации и гнева. Это сделал один человек. Только один.

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