Второе оправдание: Трамп снова избежал импичмента

Трамп во второй раз избежал импичмента Фото: REUTERS

Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За то, чтобы применить к покинувшему свой пост 45-му президенту США процедуру импичмента? проголосовали 57 законодателей из 100, 43 выступили против. Для принятия нужного демократам решения требовалось 67 голосов.

Голосование по импичменту Фото: REUTERS

Наказание бывшему главе Белого дома планировалось вынести за подстрекательства сторонников к мятежу и захвату Капитолия, случившегося в американской столице 6 января. Впервые в американской истории объявить импичмент президенту планировалось после окончания его каденции.

Здравый смысл, похоже, возобладал: импичмент, согласно букве закона, может быть применен только по отношению к действующему главе государства. Юристы и политологи неоднократно предупреждали сенаторов об опасности попыток вольного толкования Конституции США и поправок к ней, и предрекали, что второй по счету импичмент Трампа опять закончится ничем.

Сенатор Ричард Бёрр, один из семи республиканцев, поддержавших импичмент Трампу. Фото: REUTERS

Собственно импичмент предполагает отрешение президента от власти. В случае с уже покинувшим Белый дом Трампом предполагалось, что ему будут грозить лишение привилегий (пенсии, пожизненной охраны и пр.), а также запрет на занятие государственных должностей в будущем.

Адвокат Трампа Майкл Ван дер Вин защищает экс-президента на слушаниях в Сенате Фото: REUTERS

Инициаторы импичмента – члены Демократической партии США – и не скрывали, что их главной целью являлся запрет на выдвижение Трампом своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Но ее им не удалось достичь, и стоит ожидать, что в самое ближайшее время Дональд Трамп объявит о старте своей второй по счету президентской кампании.

Возможно, он уже этот сделал, выступив с первым после начала импичмента заявлением для прессы: «Я глубоко благодарен всем сенаторам и членам Конгресса США, которые стояли за всеми уважаемую нами Конституцию и священные правовые основы нашей страны.. Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории США. Ни один президент никогда не проходил через подобное… Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение «Сделаем Америку снова великой» только начинается! В ближайшие месяцы мне будет чем поделиться с вами».

Ряд СМИ все же предполагают, что Сенат сможет вынести отдельное решение, которое запретит Трампу баллотироваться в президенты. Но юристы скептически оценивают такую возможность, поскольку Сенат и Конгресс США не обладают судебными, либо какими-либо другими функциями и возможностями, позволяющими им вынести подобный вердикт в отношении любого физического лица.

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