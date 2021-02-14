Снегопад века закончился, но зима еще покувыркается: Москву ждет новое похолодание

В Москве тем временем полным ходом идет уборка снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как только не называли прошедший снегопад в социальных сетях. Снегокалипсис. Снежный армагеддон. Буран. Метель тысячелетия. И всё потому, что десятки рейсов в столичных аэропортах пришлось отложить. Машины во дворах оказались полностью зарыты в сугробы. Тротуары занесло. На дорогах образовались пробки.

Однако ко Дню всех влюбленных стихия отступила.

- Бояться нечего, такой метели больше не ожидается, - сообщила «КП» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - Основная порция осадков уже выпала. И до 20-го числа нас ждет обычная зимняя погода. С морозцем и сугробами. Что называется, без перекосов. Ближайшее потепление ожидается к 23 февраля. Но и то кратковременное. Потом вновь похолодание, причем до минус 25-ти.

В общем зима еще покувыркается. Хотя и до весны осталось всего две недели.

Машины во дворах оказались полностью зарыты в сугробы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве тем временем полным ходом идет уборка снега. Кроме штатных коммунальщиков, к ней привлекли более 12 тысяч человек со спецтехникой. Это специалисты ГБУ «Гормост», ГУП «Мосводосток», АО «Москоллектор», АО «ОЭК», АО «Мосгаз» и других органзаций. Снежную кашу, как обычно, отвозят на снегоплавильные пункты или пустые площадки на территории промзон.

Автомобилистов по-прежнему просят пользоваться общественным транспортом - ведется уборка улиц Фото: Иван МАКЕЕВ

Для того, чтобы как можно быстрее избавиться от снега, автомобилистов по-прежнему просят пользоваться общественным транспортом. И не мешать уборке. Вместе с этим столичные власти организовали на МКАД 40 точек обогрева и питания, чтобы водители, угодившие в пробку, могли в случае чего погреться (например, если заглох мотор или кончился бензин). Там же - вдоль трассы - работают передвижные туалеты.

Напомним также, что на кольцевой дороге и в ТиНАО дежурят тягачи, которые оказывают помощь водителям застрявших фур.

В целом дороги свободны, движение оценивается в два балла.

Как сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, на маршруты Москвы вывели около 180 дополнительных автобусов и электробусов.

- Метро, железнодорожный и наземный транспорт работают сейчас штатно, - говорится в официальном сообщении. - Подходы к ж/д станциям и станциям метро убраны. Мосгортранс вывел дополнительные автобусы и электробусы для того, чтобы обеспечить максимальное соблюдение расписания.

Медленее всего автомобильный поток движется на 47-м км МКАД (в районе Киевского шоссе) и на 32-м км МКАД (в районе Варшавки).

Сотрудники управляющих компаний приступили тем временем к уборке крыш. Особенно это касается тех участков, которые выходят на людные улицы, тротуары, детские площадки и так далее. После интенсивного снегопада крыша в таких местах должна очищаться в течение двух суток. В остальных местах - в течение трех.

Основная порция осадков уже выпала. И до 20-го числа нас ждет обычная зимняя погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как говорится на официальном сайте Правительства Москвы mos.ru, если кровельщики не справляются с задачами по очистке крыши дома, нужно обратиться в свою управляющую организацию (все контакты есть на портале «Дома Москвы» - dom.mos.ru).

Аэропорты столицы также продолжают работать. «Домодедово», например, за минувшие сутки обслужил 321 рейс. В данный момент вылета ожидают пассажиры восьми рейсов.

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