«Снегокалипсис» накрыл Москву: самолеты задерживаются, полуметровые сугробы, пробки

Сильный снегопад накрыл столицу, снег идет уже вторые сутки, увеличивая сугробы и «снежные» шапки на машинах москвичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад накрыл столицу, снег идет уже вторые сутки, увеличивая сугробы и «снежные» шапки на машинах москвичей. Синоптики говорят, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков. «КП» выясняла, что еще ждать от погоды в ближайшие дни.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Пробки и задержки рейсов

Еще вчера власти города попросили оставить автомобили дома, чтобы не мешать коммунальным службам вывозить тонны снега с проезжей части и тротуаров. К вечеру столица стала в 10-балльные пробки, а утром 13 февраля они сменились на 8 баллов.

- Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД, Шоссе энтузиастов, Варшавское шоссе, на проспекте Андропова, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

К вечеру столица стала в 10-балльные пробки, а утром 13 февраля они сменились на 8 баллов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом метро, МЦК и МЦД, по данным властей города, работают штатно. Хотя наземный транспорт немного буксует – для этого выпустили 180 дополнительных единиц наземки. За ночь только с транспортной инфраструктуры убрали 2500 куб.метров снега.

- В такую погоду лучше, конечно же, оставаться дома. Но если необходимо – выбирайте общественный транспорт, - посоветовали в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вечером в аэропортах успевали расчищать взлетно-посадочные полосы, то к утру рейсы стали немного задерживать. Согласно «Яндекс. Расписанию», в столичных аэропортах задержали около 40 рейсов (Внуково – 6, Домодедово – 26, Шереметьево – 7).

Москвичи по-разному реагируют на снегопад. Кто-то рвется проверить, можно ли слепить снеговика, кто-то недовольно выходит чистить машину уже третий раз за снегопад, кто-то остается дома и наблюдает, как увеличивается высота сугробов даже на подоконниках.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Элегантно опаздывают электрички на МЖД, вчера утром до Белорусского ехала на 20 минут дольше, сегодня на 10, но все же, - написала москвичка Наталья.

- Если бы не заботливый сосед, который прокопал проход лопатой, то протаптывала бы я, утопая почти по пояс в снегу. Я не помню за все свои 38 лет такого в Москве. Видео и фото не передает высоту. Я такое видела только у бабушки в деревне зимой, там дома почти полностью заносило, которые стояли не на возвышенности, - написала в соцсетях Надежда Цветаева.

«Снежные» рекорды

Синоптики говорят, что «снежная» ситуация останется в руках активного циклона, но ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Температура воздуха будет около -14 градусов.

- За первые сутки снегопада в городе выпало более трети от февральской нормы осадков. Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля – 13 мм, прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 мм), - рассказали в метеобюро «Фобос».

Еще чуть-чуть и будет второй рекорд - высота снежного покрова в столице 13 февраля 1956 года была 60 см, а сегодня – 56 см.

- Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила - выпало 15 мм осадков, что больше, чем в 2019 году, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Синоптики говорят, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Когда закончится снегопад?

- Еще сегодня в столице выпадет около 2-3 см снега, ждем окончание снегопада около 21.00. Завтра местами тоже будет снег. А со следующей недели ожидается существенное понижение температуры – ночные отметки будут достигать -20…-25 градусов, а днем будет около -16 градусов, что значительно ниже климатической нормы. «Потепление» будет в последней декаде февраля, ориентировочно в 20-х числах будет -3… -5 градуса, а потом ожидается вторая волна сильных морозов, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Еще вчера власти города попросили оставить автомобили дома, чтобы не мешать коммунальным службам вывозить тонны снега с проезжей части и тротуаров. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

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