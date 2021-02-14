Аслан Карацев стал тайным оружием российского тенниса

Российский теннисист Аслан Карацев, который пробился в основной турнир Australian Open через квалификацию, штампует одну сенсацию за другой Фото: REUTERS

Все говорят, что он выскочил, как чертик из табакерки. Российский теннисист Аслан Карацев, который пробился в основной турнир Australian Open через квалификацию, штампует одну сенсацию за другой. В матче третьего круга 114-я ракетка мира всухую обыграл теннисиста первой десятки аргентинца Диего Шварцмана (6:3; 6:3; 6:3). А в четвертом раунде 27-летний россиянин и вовсе удивил теннисный мир – уступив в первых двух сетах, Аслан сделал камбек и дожал игрока первой «двадцатки» канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6; 1:6; 6:3; 6:3; 6:4).

Потрясающий результат – последний раз такое восхождение через квалификацию случилось 10 лет назад… А ведь Карацев раньше вообще никогда не играл в основной сетке турниров Большого шлема и сразу пробился во вторую неделю, куда обычно доходят только самые известные мастера.

Но главное, что в Аслана верили его товарищи по сборной России, и это, несомненно, придало ему дополнительных сил.

— Аслан был нашим тайным оружием в парах, без шуток, - сказал наш сильнейший теннисист Даниил Медведев после недавней победы в командном турнире ATP Cup, где после побед Медведева и Рублева в одиночках, парные встречи уже роли не играли.

В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, победившем в четвертом круге третью ракетку мира Доменика Тима.

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