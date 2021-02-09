На сколько фигуристки зарабатывают меньше теннисистов

Евгений Донской, который за месяц проиграл все свои встречи, поднял с корта более 100 тысяч долларов! Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Великолепные фигуристки, выступавшие на командном Кубке Первого канала с призовым фондом в 10 млн рублей, казалось бы, неплохо заработали. Сначала четыре девочки победили ребят в прыжковом фестивале, за что получили чек на 1 млн рублей (по 250 тыс. рубле на каждую).

А потом главный приз соревнований в размере 5 млн рублей выиграла команда Алины Загитовой, за которую выступали 16 спортсменов. Если честно поделить деньги между ними, не забыв капитана, то получится где-то по 300 руб. тысяч на брата.

Таким образом, Анна Щербакова и Камила Валиева, которые были в команде Загитовой, за эти три дня заработали больше всех – по 550 тысяч рублей (7, 4 тыс. долларов). Неплохо для 16-и и 14-летних школьниц.

Анна Щербакова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Но если сравнивать с другими видами спорта, то эта сумма покажется смешной.

Вот, к примеру, в те же дни далеко не самый известный российский теннисист Евгений Донской, который за месяц проиграл все свои встречи, поднял с корта более 100 тысяч долларов! Как же такое может быть? А вот так.

Только за участие в квалификации Australian Open, где он проиграл китайцу Чжичжэнь Чжану, ему заплатили 19 тысяч долларов (25 000 австралийских долларов или 1 млн 450 тысяч рублей).

Почему так много только за участие в турнире – спросите вы? Дело в том, что в этом году в связи с пандемией теннисистам пришлось проходить двухнедельный карантин и призовые перераспределили таким образом, чтобы даже неудачники могли окупить свой приезд на соревнования. Вылетевшим на первом этапе в квалификации стали платить на 25 процентов больше. А вот у полуфиналистов основного турнира призовые срезали на 18 процентов, финалистов на 27 процентов, а победитель получит на 33 процента меньше.

Но вернемся к Донскому, который поле поражения в квалификации Australian Open, стал капитаном сборной России на командном турнире ATP Cup в Мельбурне. Там за него отдувались Даниил Медведев и Андрей Рублев, выигравшие все свои одиночные матчи. Сам же Донской поучаствовал в двух проигранных парных встречах, которые, правда, уже роли не играли. Но, как члену команды, Евгению тоже выписали чек на 85 тысяч долларов (6,2 млн руб.), после чего его заработок в этом году перевалил за 100 тысяч долларов.

Камила Валиева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Поразительно, но лучшие фигуристки на Кубке Первого канала заработали почти в 15 раз меньше теннисиста, который не выиграл ни одного матча!

Если же считать дальше, то пропасть не уменьшится. К примеру, Алина Загитова в допандемийном сезоне 2018-2019, когда турниры не отменяли, за счет призовых на разных чемпионатах и серии Гран-при заработала 134 тысячи долларов. Столько на Australian Open получает теннисист, прошедший во второй круг. А победитель основного турнира в одиночном разряде получит 2 млн 113 тысяч долларов. Чтобы заработать столько на льду лучшему фигуристу, ему надо выигрывать 15 лет подряд!

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