Вдова миллионера выставила молодую жену Игоря Николаева в неприглядном виде

Не успела молодая жена Игоря Николаева вернуться из солнечного Майами в снежную Москву, как в российской столице ее поджидала неприятность. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успела молодая жена Игоря Николаева вернуться из солнечного Майами в снежную Москву, как в российской столице ее поджидала неприятность. Парковочное место Юлии Проскуряковой бесцеремонно занял концертный директор певицы Милены Дейнеги. Когда Юлия потребовала убрать чужу. машину, Дейнега, недавно похоронившая мужа-миллионера Евгения Самусенко, закатила скандал.

Скандально известная вдова коллекционера Евгения Самусенко разразилась гневной отповедью в адрес молодой жены Игоря Николаева. Она проживает в элитном доме в самом центре Москвы. У Юлии Проскуряковой, помимо роскошной квартиры в этом же доме на Тверской улице, есть и парковочное место. Какого же было удивление блондинки, когда ее собственность беспардонно занял концертный директор Милены Дейнеги.

Юлия возмутилась хамской выходкой соседки. Однако вдова решила выставить жену Николаева в неприглядном виде. Звезда ток-шоу сообщила, что Проскурякова ругалась матом.

"Зведный мат! Я в шоке друзья! Как такое может быть! В ночь с 12 на 13 февраля по адресу Тверская улица, где проживают Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева со своим супругом и я, кстати, являясь соседями по подъездам, случился инцидент", - начала свой рассказ Милена в блоге, разместив фото Юлии.

Из-за снегопада и метели, по словам женщины, ее директор Михаил Соколов остался у нее ночевать. "Мы испугались что машину заметет. Я попросила Михаила спустить машину в подземный паркинг, в котором много пустующих мест", - поведала вдова.

Она отметила, что для хозяев парковки оставили номер телефона. "Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке. С номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека. Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей", - возмущается Дейнега.

Супруга Николаева молчать не стала. Ведь у Милены не было никакого права занимать чужое парковочное место. "Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства. Милена закрыла мне возможность комментировать сообщения, скрин я ей отправила. Она в курсе, что у меня все скрины есть, просто не сообщает об этом подписчикам!", - расставила все точки над i Юлия.

В ответ вдова заявила: "Лучше повестку в психдиспансер! Нервы вам полечить и этикету общения. Удачи, смешная дама!".