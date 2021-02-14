Сборная России выиграла Шведские хоккейные игры

Команда Игоря Ларионова победила чехов со счетом 7:4 Фото: REUTERS

Сегодня, 14 февраля, сборная России выиграла свой третий матч на Шведских хоккейных играх и, набрав 8 очков, уверенно заняла первое место. Звучит красиво, но игры были очень напряженные. Финнов команда Игоря Ларионова победила с минимальным счетом 3:2. А хозяев турнира, шведов, удалось дожать только по буллитам (2:1 Б).

Вот и последний матч с чехами (7:4) давался непросто. И, хотя сборная России первой забила шайбу (Захар Бардаков), счет к середине второго периода был уже - 3:1 в пользу команды Филипа Пешана. Нашим хоккеистам удалось сократить отставание на 37-й минуте (Павел Красовский). А в перерыве Игорь Ларионов сделал перестановки, игра перевернулась, и чехи посыпались. Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подкользин и Никита Чебриков забросили по шайбе, после чего исход матча был предрешен.

После победы над чехами сборная России выиграла не только третий этап Евротура, но и стала недосягаемой в общем зачете всего турнира. Напомним, до этого наши хоккеисты также победили на «Кубке Карьялы» и «Кубке Первого канала». Впереди остались только Чешские хоккейные игры, которые состоятся в середине мая, за неделю до чемпионата мира.

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