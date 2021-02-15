Анна Калашникова сломала зуб об бриллиант

Месяц назад избранник девушки - банкир Иван Семенов - сделал певице предложение руки и сердца Фото: Личный Архив

В стоматологическое отделение в ночи после празднования Дня влюблённых пришлось мчаться певице Анне Калашниковой. Причиной тому стало кольцо с бриллиантом.

- На День влюблённых мой мужчина Иван устроил шикарный праздник, романтичный ужин в одном из лучших ресторанов Москвы,- рассказывает kp.ru Калашникова.- Там очень красиво был украшен интерьер, живая музыка, вечерний стол был усыпан лепестками роз, свечи, шарики в виде сердец, именная корзина с цветами из красных и белых роз. Под конец ужина вынесли белоснежный торт «Красный бархат» с алыми сердцами. Ваня тут же попросил меня попробовать сердечко на торте. Оказалось, что по договорённости с кондитером в торт спрятали кольцо с бриллиантом. Я не знала об этом и случайно сломала об него передний зуб. Пришлось срочно ехать к стоматологу, - говорит Анна.

Для певицы «День Святого Валентина» обернулся ЧП Фото: Личный архив

Кольцо, ради которого звезде пришлось обращаться к врачу, оказалось с дивным желтым (yellow fancy diamond) бриллиантом в несколько карат, которое заботливый жених подарил девушке ко дню влюбленных. Его Анна продемонстровала позднее в одной из своих социальных сетей.

Отметим, что вряд ли это последний дорогой подарок, которое Калашникова получит от любимого. Месяц назад избранник девушки - банкир Иван Семенов - сделал певице предложение руки и сердца.

И теперь Ивану придется потратиться еще, как минимум, на новую улыбку для любимой.

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