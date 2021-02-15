Прививочное паломничество: уехавшие за границу россияне потянулись на Родину за вакциной

В России с 18 января началась широкомасштабная вакцинация от COVID-19. Получить двухфазовую прививку «Спутник V» может любой желающий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На днях звонили знакомые из Москвы. Рассказали, что поехали за продуктами и заодно сделали прививку от коронавируса прямо в торговом центре. Я тогда впервые пожалела, что отказалась от российского гражданства, - сетует 42-летняя Елена, живущая сейчас в небольшом городке под Мюнхеном. Она уехала из Москвы к мужу-немцу в середине 2000-х, а от российского паспорта отказалась буквально несколько лет назад. Теперь за это решение сильно себя корит.

- Мы подсчитали, что в лучшем случае очередь на прививку дойдет до нас к лету, - продолжает женщина. - А если продолжатся задержки с поставками, то, видимо, только к осени.

ПРИВИВОЧНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

Тысячи россиян, проживающие вдали от родины, сливаясь в унисон с остальным миром, молят об одном: «Скорее бы это все закончилось и человечество вернулось к привычной жизни». Подавляющее большинство наших соотечественников, среди них и те, кто уже переболел, ждут, когда у них появится шанс привиться от коронавируса.

Сейчас массовая вакцинация проводится в более чем 50 государствах. В большинстве из них граждане получают прививку по возрастному цензу (сначала люди старше 80 лет, затем возрастная планка постепенно снижается) и приоритетности (в первую очередь, медперсонал, соцработники, полицейские, обитатели домов престарелых и т.д.). До массового потребителя вакцина дойдет в лучшем случае во втором полугодии 2021 года.

В России с 18 января началась широкомасштабная вакцинация от COVID-19. Получить двухфазовую прививку «Спутник V» может любой желающий. Перед уколом в паспорт медработники не заглядывают, их больше интересует наличие аллергии, общее состояние за последние 15 дней и самочувствие человека непосредственно после укола.

Этой возможностью - получить долгожданную вакцину - решили воспользоваться некоторые россияне, живущие за границей и организовали негласное прививочное «паломничество» на родину. Пока это не вылилось в массовые поездки, но тенденция уже наметилась.

«АМЕРИКАНСКАЯ - ЛУЧШЕ»

- Знакомые в России говорят: «Сделай прививку там, американская - лучше». А те, кто в Италии, трезвонят и твердят об обратном: «Российский «Спутник» - лучше», - рассказывает петербурженка Татьяна. Она четыре года назад вышла замуж за жителя итальянского юга Орландо и перебралась к нему в Калабрию, где и провела весенний карантин. После новогодних праздников она решила забрать в Италию дочку, с которой их разлучила пандемия.

- Я пока не прививалась, но из-за частых перелетов думаю, что стоит все-таки сделать, - добавляет петербурженка. - Пока изучаю плюсы и минусы прививки, где ее лучше делать - в России или Италии.

А вот россиянка Ксения, живущая и работающая в США уже пару лет, определилась.

- Лечу вакцинироваться «Спутником» с благословения американского руководства, - говорит девушка. - На время вакцинации буду работать в России по вашингтонскому времени. Потом надеюсь попутешествовать.

Жительница Красноярска Соня прилетела в январе из Парижа в Москву, чтобы навестить родителей, и заодно решила сделать прививку от коронавируса.

- Единственная проблема, что «Спутник» делают в два этапа, - говорит девушка. - Поэтому в Россию нужно приезжать на длительный срок и тратить на поездку весь отпуск. Конечно, я могу подгадать и прилететь ради второго укола через три недели, но сейчас билеты на самолет стоят очень дорого, не налетаешься.

«ВОТ БЫ В ПОСОЛЬСТВЕ ПРИВИВАЛИ»

- Если в Германии политика вакцинации будет идти такими же темпами, как и сейчас, то вакцино-туристов станет много, - уверена россиянка Екатерина, живущая в Дюссельдорфе. - Я сама подумываю летом приехать в Россию и привиться. Здесь перспективы только у тех, кому больше 80. Мне иногда кажется, что быстрее мы состаримся, чем очередь дойдет до нас, среднестатистических. Надеюсь, политики очнутся и начнут искать возможности для производства вакцин, а не извиняться за недостаточное их количество.

А вот сибирячка Юлия, живущая под Кельном, не дождавшись своей очереди в Германии, специально отправилась в Россию за вакциной. Первый укол она получила в конце января, ради второго решила пока задержаться на родине.

- Когда объявили, что в России разработали вакцину от коронавируса, я решила, что привьюсь ей, - объясняет женщина. - Мы уже месяц мужу не можем получить очередь, часами торчим на телефоне и на сайте. Без толку. Вакцины нет. Его родня получила место на первую дозу только на апрель.

Юлия делится, что россияне, живущие в Германии, шутят между собой: «Вот бы в российское посольство завезли вакцину только для россиян и членов их семей».

ВАКЦИННЫЙ ТУРИЗМ

- На Рождество, когда итальянцы, друзья мужа, узнали, что я еду в Россию, стали умолять, чтобы я привезла им вакцину, - рассказывает петербурженка Татьяна. - Я пыталась им объяснить, что ампулы со «Спутником V» могут посчитать контрабандой. Но им все равно: «Мы готовы заплатить любые деньги!»

Интерес к российским вакцинам, в частности, среди рядовых европейцев, обусловлен несколькими причинами: во-первых, произошедший в начале февраля сбой с поставкой вакцины BioNTech/Pfizer вызвал нехватку препарата, во-вторых, отсутствие выбора препаратов при вакцинации. Отсюда родилась идея разработать специальные туристические туры в Россию для желающих привиться.

На сегодня российский «Спутник V» поставляется более чем в 19 государств. Как рассказывают в «Интуристе» особый интерес к таким медицинским турам проявляют жители Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки. Есть запрос и со стороны европейцев, но в меньшей степени. В связи с этим старейший российский туроператор «Интурист» готовится представить спецпрограммы, которые позволят привести в Россию группы иностранных туристов вплоть до 100 человек для вакцинации «Спутником V».

«СПУТНИК» КАК ПРИМАНКА

Однако на сегодня прививочные туры в Россию маловероятны. Во-первых, государственная граница по-прежнему закрыта для массового туризма. Во-вторых, в страну могут въехать только обладатели российских паспортов и жители избранных государств. Среди них граждане Белоруссии, Египта, Индии, Индонезии, Кубы, Мексики, Малайзии, Финляндии, Японии и других. Но чтобы пересечь границу, иностранцы должны получить электронную визу, а их выдача приостановлена на неопределенный срок с марта прошлого года. Без визы въехать в страну могут только высококвалифицированные специалисты и члены их семей.

- Инициатива «Интуриста» действительно есть, но нет пока правовой основы, чтобы приступить к реализации таких туров, необходимо ее создание, - поясняет «КП» президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. - Сама идея хороша, она позволит принести в экономику въездного туризма солидные деньги - это и авиабилеты, и проживание, а если это будет пакет, то будут включены и дополнительные услуги. Въездной туризм за год, начиная с марта прошлого года, сократился на 97%. А такая инициатива поможет его восстановить.

По словам Мальцева, России необходимо использовать вакцину в качестве приманки для иностранцев. Очевидно, что речь идет не о массовом туризме, но прививочные туры могут стать хорошим стартом для его восстановления.

Кроме того, в течение этого года туристическая отрасль во многом сосредоточиться на развитии оздоровительного направления, будет востребован санаторно-курортный отдых, предполагающий постковидное восстановление, общую профилактику заболеваний и укрепление иммунной системы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Над созданием прививочных туров сейчас задумались во многих странах. В частности, в декабре британские СМИ сообщали, что индийские турагентства получали запросы на поездки в Британию для вакцинации.

В ОАЭ хотели привлекать путешественников прививками китайской компании Sinopharm, но местное правительство эту инициативу пока не утвердило. Следом аналогичную инициативу обсуждают на Кубе. Там власти планируют использовать для вакцинации собственную разработку Soberana 2, которая сейчас находится на стадии исследования.

В середине января туроператоры Таиланда предложили привлекать иностранцев турпакетами, которые включали бы вакцинацию от коронавируса и 14-дневный карантин. Цена такого месячного тура должна составить около 5 тысяч долларов на одного человека.

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