Андрей Рублев: В четвертьфинале US Open Даня был сильнее ментально

Даниил Медведев Фото: REUTERS

Такого, чтобы сразу три российских теннисиста дошли до 1/4 финала турнира Большого шлема, не бывало никогда! Первым туда еще в воскресенье сенсационно пробился 27-летний Аслан Карацев, занимающий 114-е место в мировом рейтинге. А в понедельник, уверенно победив своих соперников, к нему присоединились наши лучшие по рейтингу игроки Даниил Медведев (4-я ракетка мира) и Андрей Рублев (8). И это очень круто, потому что другие страны в лучшем случае имеют по одному представителю на этой стадии турнира.

Андрей Рублев Фото: REUTERS

Но сейчас все больше обсуждают даже не новую русскую волну в теннисе, а предстоящий матч Медведева и Рублева. Они, кстати, трижды встречались друг с другом и все три раза победил Медведев.

- Андрей, ты ни разу не выигрывал у своего старшего товарища по сборной Даниила Медведев, мало того, тебе не удалось взять у него ни одного сета – не пора ли сломать эту традицию? – спрашивали мы недавно Рублева, еще не подозревая о возможном реванше.

- Да, пока ни одного сета не выиграл, - вздыхает Андрей. – Были сет-боллы, подавал на сет… Но когда я раньше играл против Дани, он был намного сильнее меня уровнем. А последний раз, когда мы играли в четвертьфинале US Open, был довольно равный матч (7:6; 6:3; 7:6). В нем я уступил чисто ментально. В плане игры все было ровно, в каких-то моментах даже была инициатива. Но в том матче он был гораздо сильней психологически, чем я.

Аслан Карацев Фото: REUTERS

Жаль, конечно, что ребята встретятся так рано, но зато один полуфиналист турнира Большого шлема нам уже обеспечен.

Матчи ¼ Australian Open

Новак Джокович (Сербия, 1-я ракетка мира) – Александр Зверев (Германия, 7)/Григор Димитров (Болгария, 21) – Аслан Карацев (Россия, 114)

Даниил Медведев (Россия,4) – Андрей Рублев (Россия, 8)/Рафаэль Надаль (Испания,2) – Стефанос Циципас (Греция, 6)

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