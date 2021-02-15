Тик-Ток Хаус в Москве: как устроена элитная общага для юных блогеров и много ли они зарабатывают

Все тиктокеры попали в дом по приглашению продюсеров. Фото: Александр Ширков

- Вправо, влево, вверх, вниз! Сися, пися и стриптиз…

- Корова по имени Му танцует на сочном лугу. Корова – му, коза – ме-ме,

овечка – бе, собачка – гав…

- Ее талия – аномалия. Ее талия – песочные часы, не сломаешь, не ссы..

- Гра-та-та-та-та. В стиле па-па-па убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза гра-та-та-та-та….

Это коротко, если хотите, тезисно - о социальной сети TikTok. Приложение, которое придумали китайские айтишники, покорило весь мир. В России оно появилось относительно недавно, летом 2018, то есть два с половиной года назад. Его главное отличие – видео вместо фото. Пользователи записывают короткие, чаще всего 15-секундные клипы, под так называемые «вирусные» песни (примеры смотрите выше). Все что нужно – открывать рот и пританцовывая кривляться на камеру.

На первом этаже помимо помещения для съемок, огромная гостиная с уютными диванами, и кухня. На втором - спальни. Фото: Александр Ширков

И сейчас это - самая популярная социальная сеть в нашей стране. TikTok переплюнул даже Инстаграм и успешно закрепился в мобильном телефоне каждого седьмого (!) россиянина.

TikTok начинал с молодежи, и поначалу его называли самой «сопливой» соцсетью. Но позже он покорил и сердца тех, кому слегка и не слегка за 60. Теперь тысячи бабушек и дедушек от Москвы до самых до окраин записывают ролики под все те же «сиси, писи…» в своих хрущевках, домах и хатах.

Прописались в ТikTok и матерые звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Максим Галкин. Там же зажигают Собчак, Бузова, Галустян. Всем им не дает покоя тиктокерская слава еще вчера никому не известных мальчиков-девочек. К примеру, 19-летнего сироты из Оренбургской области Дани Милохина. За многомиллионную армию подписчиков его величают королем Тик-Тока, а в очередь на совместные ролики с юным миллионером выстраиваются те же звезды. Те самые, которые когда-то собирали стадионы и забивали до аншлага Кремлевский дворец. Но это когда-то, а сейчас совсем другое время – пандемия, Бро…

ЭТОТ ХАУС - ПОЛНЫЙ ХАОС

Именно коронавирус и родил еще одно интересное явление новой социальной сети - дома тиктокеров. В них как правило живут по 5 – 20 блогеров. Сами они на иностранный манер называют их «хаусами». В марте прошло года, в разгар пандемии, тиктокерские дома словно грибы стали появляться по всему миру. Первыми оказались американцы, а дальше пошло, поехало. Сегодня десятки хаусов тиктокеров есть в каждой мировой столице и Москва не исключение. Точный подсчет никто не ведет, но по разным данным их от 15 до 20.

Что же это за дома такие и зачем тиктокеры живут вместе? Формальный ответ продюсеров, которые заправляют всем этим загородным праздником жизни таков: «живя вместе, блогерам проще развивать свои профили, набирать подписчиков, записывая совместные ролики». Послушать их, так в коттеджах царит некая творческая идиллия. А вот в МВД совсем другая позиция. В конце прошло года в полиции создали целый общественный совет, который следит за тем, что творится в домах тиктокеров. А творится там, по их мнению, полный беспредел: «секс, наркотики и даже рабство несовершеннолетних». Реальных доказательств Содома и Гоморры пока нет, но в полиции обещают, мол, вот-вот начнутся облавы.

Пожалуй, самые колоритные жительницы хауса сестры-близняшки Катя и Настя. Обеим по 18. Фото: Александр Ширков

Чтобы во всем разобраться, я заселилась в один из самых популярных домов тиктокеров столицы - Popstar House.

ЭЛИТНАЯ ОБЩАГА

Двухэтажный особняк в охраняемом коттеджном поселке на территории Новой Москвы с виду ничем не отличается от десятка таких же по соседству: огромный, роскошный с манящими заглянуть внутрь окнами в пол. Захожу.

В коридоре словно выставка кроссовок: белые, желтые, красные, на плоской подошве и огромной платформе, короче, на любой вкус. Сижу, стягиваю свои валенки, на улице-то снега по колено, и понимаю, что немодная.

- Снимаем для общего аккаунта дома, все сюда! - раздался крик миловидной худощавой девчушки.

Уже через пару минут на кухне собрались все жители дома: сёстры–близняшки, две влюблённые парочки, двое парней и одна девушка. Всем слегка за 18, у всех больше миллиона подписчиков Тик-Токе. Меня словно и не замечают: обсуждают сюжет будущего ролика. Шум, гам, крики и споры. Может, и правда дело серьезное, прислушиваюсь к диалогу ребят.

- Мы подходим к стулу. Ложимся на пол головой на подушку и делаем кувырок через голову. Попа должна на стуле оказаться!

Пафоса в доме действительно хватает. Фото: Александр Ширков

- Все под музычку!

- И улыбаемся, смеемся, чтобы с эмоцией все снять, чтобы народ зацепило!

Что им тут посоветовать, разве что шеи не свернуть. Молчу и наблюдаю. Через пару минут планерка, без шуток, это у них называется именно так, закончилась. И ребята пошли снимать. В отдельном помещении куча ламп и специальных штативов для мобильных телефонов. Тут же поставили стул, на который каждый из тиктокеров по очереди уселся, перекувыркнувшись через голову.

- Это пушка! Готово! Все молодцы, хорошо поработали! – сами себя похвалили блогеры и разбрелись по дому.

На первом этаже помимо помещения для съемок, огромная гостиная с уютными диванами, и кухня. На втором - спальни. У девочек и мальчиков – общие, живут по три-четыре человека в комнате. А парочки привилегированные – у них собственные апартаменты с душевыми и туалетом. Такая элитная общага… Но какая же общага без бабушки-надзирательницы. Имеется! В ее роли 30-летний мужчина по имени Дмитрий. Бывший организатор концертов, покатавший по стране именитых звезд, теперь, когда гастроли уже не те, живет в доме с блогерами 24 на 7 и отвечает за порядок.

- Подъем в 9 утра, посуду каждый моет за собой, готовка по той же схеме, а вот уборку в доме делаем вместе и никакого алкоголя. Вот и все правила, - оттарабанил усатый нянь.

У них вообще два состояния: или снимают ролики, или залипают в телефонах. Фото: Александр Ширков

- Хорошие ребятки. Бывает, иногда проносят в дом алкоголь. Но это всего пару раз было. Я в их возрасте больше чудил, - заверил Дмитрий.

Все тиктокеры попали в дом по приглашению продюсеров. Одна из учредителей дома — Мария Погребняк, жена известного футболиста, светская львица. О гонорарах своих подопечных она говорит весьма расплывчато: коммерческая тайна.

- Ребята получают больше, чем продюсеры. Это - главное правило. Все расходы за проживание в доме на нас. Ну и организаторские функции тоже: мы помогаем им развиваться творчески - занятия актерским мастерством, вокалом, хореографией, подыскиваем рекламодателей, - рассказала Мария Погребняк.

Ну а что снимать в свой ТикТок, блогеры решают сами.

МЫ БЛОГЕРЫ! НАМ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НУЖНО

Пожалуй, самые колоритные жительницы хауса сестры-близняшки Катя и Настя. Обеим по 18.

- Мы из Питера сюда приехали. Начали записывать ролики в ТикТок еще в школе. Мы же похожи с Катей. Вот и придумали первую историю про то, что однажды нас перепутали родители и мне по ошибке удалили гланды вместо сестры. Просмотров было тысячи, и так мы поняли, что это круто, - рассказала Настя.

В блогерском доме сестры живут почти полгода. А могли бы учиться в Санкт-Петербургском медицинском университете.

- Мы ЕГЭ сдали лучше многих. Поступили на бюджет. Но ни на одной лекции не были, сейчас решили забирать документы. Просто это не наше. Да и врачами мы быть не очень хотели. Планировали в конечном счете иметь свой бизнес, открыть салон красоты, к примеру. И сейчас понимаем, что и без образования своей цели с помощью блогерства достигнем быстрее, - уверяет Катя.

Родители девчонок поначалу были в шоке от их затеи бросить все и переехать в Москву в тиктокерский дом. Но сейчас смирились. Смотрят на дочек в ТикТоке. И там их уже не две, а три.

В роли третьей сестры близняшки - Настя. Каждый день она напяливает парик блондинки и вживается образ несуществующей третьей сестры Лизы. У нее, то есть у Лизы, сейчас фейковый роман с Кириллом, другим блогером из хауса. Все как положено: поцелуи, признания в любви, ссоры.

ФЕЙКОВАЯ ЛЮБОВЬ

- Все, что вы делаете, как-то на «Дом-2» смахивает, - заявляю блогерам, которые всей толпой собрались на диване в гостиной и уткнулась носами каждый в свой телефон. У них вообще два состояния: или снимают ролики, или залипают в телефонах. Но этот вопрос, задел их за живое и заставил забыть про гаджеты.

- Нет, что за бред!

Дальше полетели аргументы: у нас лобного места нет, скрытых камер тоже и вообще у нас все по-настоящему.

- Ну вы же тоже тут любовь строите, - обратилась я к одной из тиктокерских парочек Маше и Артему.

- Да, мы показываем свои чувства, быт. Но мы с Артемом давно познакомились, еще до переезда сюда, на Украине, это совсем другое дело, - принялась отпираться Маша.

В блогерском доме Маша и Артем - новички. Их «купили» пару недель назад. На тот момент на родине оба уже были популярны. Маша снимать видео начала еще в 16, причем вместе с мамой. На Ютюбе за отношениями дочери и мамы следили миллионы зрителей из России и Украины. Маша еще в школе начала неплохо зарабатывала на рекламе. В 18 купила себе огромный внедорожник и уверяет: все на честно заработанное с видео. Потом девчушка выросла и стала снимать вместе со своим парнем Артемом в ТикТок. Оба, кстати, профессиональные танцоры, на родине учатся на хореографов. От остальных блогеров в хаусе они отличаются: простые, открытые, доброжелательные.

- Ребята тут реально думают, что они звезды: ездят только на дорогих тачках, шмотки брендовые покупают - сплошной пафос и гламур. Мы другие совсем, к деньгам иначе относимся, не сорим ими, а копим и звездной болезнью не страдаем, - объяснил Артем. – А любовь у нас с Машей самая настоящая, хотите верьте, а хотите – нет.

НАБРАЛИ ЛАЙКОВ НА КАРАНТИНЕ

Пафоса в доме действительно хватает. Тиктокерши даже бутерброды на кухне наворачивают не как простые смертные: рубашка эротично спущена с плеча, нога на ногу, на носу зачем-то солнечные очки.

- Людям просто не хочется нас лохматыми, обычными серыми мышками видеть. Им этого всего в их жизни хватает. А мы им дарим эмоции, показываем, как можно жить красиво, - не выходя из звёздного образа, объяснила мне 19-летняя блогерша Лера Кантур.

Лера Кантур Фото: Александр Ширков

Записывать ролики она начала в Армавире. Потом переехала в Москву поступила в институт, но ей тоже сейчас не до учебы: с утра до ночи записывает видео, грезит о вокальной сольной карьере. Лера, кстати, одна из первых жительниц тиктокерских домов в России.

- А получилось все случайно, в марте прошло года я вместе с друзьями поехала в Сочи. Тогда как раз только началась пандемия и нас закрыли на карантин. Так мы оказались на две недели заперты в доме, который арендовали. Деньги в какой-то момент закончились, и кто-то из ребят предложил записывать ролики. Чрез пару недель у меня был первый миллион подписчиков, пошли гонорары за рекламу. В этом доме мы прожили несколько месяцев и многие считают именно нас первыми основатели ТикТок хауса в России, - рассказал Лера.

Про времена первой волны коронавируса она вспоминает не без грусти.

- Вот тогда и случился бум ТикТока. Люди сидели дома, им было просто скучно. С марта по май самое простое видео набирало сумасшедшее количество просмотров, а сейчас приходится попотеть, - рассказал Лера. – Но я не жалуюсь, всем довольна: зарабатываю больше сверстников.

- Это сколько? – спрашиваю.

- В среднем 200 тысяч в месяц.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Кузня биороботов в международном заговоре»

Евгения Береза, психолог:

- Мозг устроен так, что он ведет нас по легкому, наипростейшему пути. Он создан, чтобы оградить нас от боли и всяческих энергетических затрат. Задача человека его развивать и тренировать и тут главный инструмент – чтение. Но кому нужны книги, когда есть социальные сети. И они с каждым годом становятся все проще. Сначала появился Фейсбук, в котором нужно читать и думать, потом Инстаграм с минимальным количеством букв в подписях к фото и вот теперь ТикТок, в котором вообще не нужно читать. Смотри видео и тупей. Эта социальная сеть яркий пример дебилизации общества. Нейронные связи, отвечающие за обучение, отмирают. И если верить в теорию мирового заговора, это как раз то, что нужно. Те, кто часами смотрит тупые ролики, сейчас на этапе превращения в биороботов.

Это особенно опасно для детей, у которых пока нет собственных фильтров информации, отсутствует критическое мышление. Запреты не будут работать. Родители должны своим примером показать, что помимо телефона существуют другие более интересные занятия. Что касается людей, которые начинают снимать себя любимых на видео, то это нормально, только если человеком движет коммерческая цель, если для него это заработок. Во всех остальных случаях это часто говорит о наличии пограничного состояния от нормы до психического отклонения. Такие люди часто страдают зависимостью от оценок. Самое страшное – это лайки. Они ждут этих оценок, считают их. Это говорит об отсутствии внутренней целостности, зависимости от общественного мнения: круто - некруто, красиво - некрасиво. Часто это комплексы из детства, недостаток любви. Любовь к ребёнку должна быть безусловной, не забывайте об этом правиле.