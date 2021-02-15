Почему исчезла Юлия Навальная: три версии неожиданного отъезда жены оппозиционера в Германию

Супруга осужденного блогера оставила мужа в самый ответственный момент Фото: REUTERS

Активисты российского протеста страшно рассчитывали на участие жены Алексея Навального в их борьбе с «режимом». Надеялись, что хрупкая женская рука поднимет ввысь упавшее знамя «народного недовольства». Собственно, даже провалившаяся акция с фонариками была заточена под эту гендерную рокировку вождей. Вместо уличных битв с ОМОНом — сердечки и свечки... И даже цитата «водочки принеси, мы домой летим», сказанная Юлией Навальной стюардессе месяц назад, вселяла надежды на «запасного» лидера оппозиции по схеме белорусской Тихановской. Муж сидит – жена революционирует, «шатает режим».

Не вышло. «Дом» у Юлии оказался в другом месте. Не в России. Причем, самое удивительное – ее пустили в Германию, несмотря на строжайший карантин! Тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в эти же дни не пустили в Германию на похороны матери, а Юлию Навальную пустили с «частным визитом». И встречали ее спецслужбисты. Отметим для себя этот факт и оценим статус Юлии, он, несомненно, выше, чем у какого-то знаменитого немца, едущего хоронить мать.

Появились две основные конспирологические версии этого визита и одна версия – человеческая.

Есть мнение, что жена Навального отправилась утрясать финансовые дела, так как Алексей в ближайшее время не сможет управлять своими счетами. Но, финансовые дела сейчас можно урегулировать без личного визита в банк. И вряд ли из-за денег Юлию пустили бы в страну, закрытую на карантин.

Версия вторая: за инструкциями. Арест Навального стал большой неожиданностью для его кураторов. Нужна новая стратегия. Все это лучше обсуждать лично, если не хочешь, чтобы потом это обсуждал весь Интернет благодаря могучим «русским хакерам».

Третья версия – человеческая. Юлию достала вся эта протестная возня, приправленная «войной спецслужб». Она не намерена становится «женой декабриста». Эта версия получит подтверждение или будет опровергнута в ближайшие дни. Судя по лояльности Германии к Юлии, западные спецслужбы не потеряли пока надежды на рокировку по-белорусски.