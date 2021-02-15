Служба внешней разведки Украины отметила 100-летие фейком

Для украинских историков это далеко не первый «фокус» с иллюстрациями, когда дело касается жестокой «красной военщины».

«Летописец» новой незалежной героики, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский нашел очередной «бриллиант» для своей коллекции. Общественный деятель у себя в Фейсбуке регулярно публикует реальные биографии «хероев Украины», в которых - служба в СС, убийства партизан, сжигание деревень и прочие «подвиги» ветеранов УПА (Украинская повстанческая армия)*.

На этот раз Долинскому в руки попалась юбилейная книга «Украинская разведка. 100 лет борьбы», выпущенная к 100-летию Службы внешней разведки Украины. «Начало Второй мировой войны внесло существенные коррективы и в деятельность подразделений внешней разведки органов госбезопасности УССР, - повествуется на одной из страниц. - Интеграция западно-украинских земель в советскую систему сопровождалась выселением десятков тысяч украинцев в Сибирь». Для наглядности и фото имеется: люди с оружием трамбуют живыми людьми деревянные вагоны. Которым, видимо, предстоит неделями ехать до пункта назначения в неприветливой России. Одна только мелочь - это фото депортации евреев Лодзи в лагерь смерти, о чем и указывает Эдуард Долинский. То ли у СВР Украины не хватает ресурсов верифицировать фотографию, то ли это намеренное искажение - поди найди фото высылки украинцев в Сибирь...

Страница из книги «Украинская разведка. 100 лет борьбы».

Как бы то ни было, это далеко не первый «фокус» с иллюстрациями, когда дело касается жестокой «красной военщины». Долинский приводит еще один пример: «Архивное фото "Бойцы УПА* берут в плен немецких солдат", часто используемое для иллюстрации борьбы УПА* с нацизмом». На само деле - это отзеркаленный кадр съемок фильма про УПА* в Канаде в 1968 году. Когда нет реальных свидетельств истории, их приходится придумывать - и свидетельства, и историю.

* УПА - Экстремистская организация, запрещенная в России.

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