Известный кардиолог назвала неочевидные признаки серьезных проблем с сердцем и сосудами

Профессор Нана Погосова перечислила опасные симптомы, на которые важно обратить внимание Фото: Shutterstock

Наш эксперт - доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

– Самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание - это артериальная гипертония, - говорит Нана Вачиковна. - Гипертонией страдает почти каждый второй взрослый россиянин. На втором месте ишемическая болезнь сердца, которая проявляется сердечными приступами – стенокардией. Самое известное осложнение этого заболевания – инфаркт миокарда. Большое число россиян страдает цереброваскулярными заболеваниями, грозным осложнением которых являются мозговые инсульты. За ними идет сердечная недостаточность, которая развивается как итог некоторых сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. У части пациентов развивается поражение периферических артерий – врачи называют это заболевание периферическим атеросклерозом. По мере старения населения растет число больных с аритмиями, в частности, с фибрилляцией предсердий. Есть, конечно, и иные кардиологические заболевания, например, пороки сердца, воспалительные заболевания миокарда, кардиомиопатии и другие.

Сегодня обсудим важные признаки «негромких» заболеваний — гипертонии, атеросклероза, стенокардии.

10 возможных признаков повышенного артериального давления

Повышение артериального давления может сопровождаться достаточно разнообразными симптомами:

* головные боли или чувство тяжести в голове, часто в затылочной области,

* тошнота,

* головокружение,

* шум в ушах,

* нарушение четкости зрения, мелькание мушек или бликов перед глазами,

* сердцебиение, дискомфорт в области сердца,

* одышка при физической нагрузке,

* изменчивость настроения, ощущение внутренней напряженности, волнение,

* потливость, повышенная утомляемость,

* слабость, беспокойный сон.

Однако у значительной части людей повышение артериального давления не сопровождается никакими субъективными проявлениями и даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно. Риск сердечно-сосудистых осложнений не зависит от того, ощущает ли человек повышение артериального давления или нет, поэтому всем необходимо с определенной периодичностью измерять давление, чтобы не пропустить начало артериальной гипертонии.

Доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Внешние признаки атеросклероза

* О нарушении липидного обмена говорят кожные образования – ксантомы. Это локальные отложения холестерина и триглицеридов. Они имеют желтовато-бурый цвет и безболезненны, могут быть плоскими или в виде узелков, локализуются обычно на коже век, шеи, разгибательной поверхности рук. Плоские ксантомы на веках называют ксантелазмами. Это небольшие желтоватые бляшки, выступающие над поверхностью кожи. Если вы обнаружили такие образования у себя, обязательно пойдите к врачу: надо сделать анализ крови на содержание холестерина и триглицеридов. И если это ксантомы, вам необходимо внести изменения в образ жизни: увеличить потребление овощей и фруктов, ограничить трансжиры, насыщенные жиры и сладости, увеличить физическую нагрузку, снизить массу тела (если она избыточная). Возможно, врач назначит вам препарат из группы статинов.

* Если вас беспокоит боль в мышцах ног, выпадение волос на ногах – это может быть признаком нарушения периферического кровообращения. В этом случае также необходимо обратиться к врачу.

* Состояние ротовой полости тоже связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. При пародонтозе и кариесе патогенные бактерии попадают в кровь, что значительно повышает риск развития воспалительного процесса в сосудах, а значит, и риск атеросклероза.

Когда боль ударяет в челюсть: признаки стенокардии

При приступе стенокардии появляется боль в грудной клетке, чаще всего за грудиной. Боль может отдавать в левую половину грудной клетки, в шею, челюсть, в левое плечо, руку и под левую лопатку. Иногда боли как таковой нет, а есть чувство дискомфорта в груди или внезапно возникшие одышка и слабость (так приступ чаще проявляется у женщин).

Как правило, приступы стенокардии возникают при физической нагрузке – подъеме по лестнице, быстрой ходьбе, работе в саду. Такие приступы врачи называют приступами стенокардии напряжения. Кроме того, они могут возникнуть и во время эмоционального возбуждения, стресса. Приступ обычно длится от 2 до 5 минут.

КСТАТИ

Почему сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у женщин?

Во-первых, существуют специфические для женщин факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые по понятным причинам отсутствуют у мужчин. Это слишком раннее или слишком позднее появление месячных, определенные проблемы во время беременности, например, высокое артериальное давление или гестационный сахарный диабет, раннее наступление менопаузы, некоторые гинекологические заболевания, в частности, синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Если у женщины наблюдались эти состояния, она находится в группе повышенного риска и должна регулярно следить за артериальным давлением, холестерином и глюкозой в крови.

Во-вторых, у женщин есть определенная специфика в клинической картине сердечно-сосудистых заболеваний. Например, симптомы стенокардии. Основным проявлением приступа стенокардии у мужчин являются давящие загрудинные боли с типичной отдачей в левое плечо и руку. Женщины жалуются на типичные загрудинные боли гораздо реже, зато о приступе у них говорят внезапно возникающие дискомфорт в области грудины и левой половины грудной клетки, сильная «смертельная» усталость, одышка, потливость. Женщины часто не обращают должного внимания на эти симптомы, так как не подозревают, что у них сердечный приступ.

В-третьих, согласно данным статистики, женщины гораздо дольше мужчин откладывают вызов скорой помощи. И это одна из причин того, что смертность от инфаркта миокарда у них существенно выше.

В-четвертых, существуют и специфические для женщин трудности с диагностикой ишемической болезни сердца: у них несколько по-другому реагирует на физическую нагрузку электрокардиограмма, а поскольку атеросклероз у женщин чаще затрагивает мелкие коронарные артерии, иногда изменения не удается выявить даже при коронарографии.

Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания, в частности, ишемическая болезнь сердца, у женщин протекает обычно тяжелее и у них развивается больше осложнений, чем у мужчин. Женщины тяжелее переносят инфаркт миокарда и нуждаются в более длительной реабилитации. Они подвергаются большему риску тромбообразования после сердечно-сосудистой катастрофы.

- Наши исследования показывают, что у женщин гораздо ниже качество жизни после инфаркта миокарда и вмешательств на сосудах сердца, - отмечает Нана Погосова. - В связи со всеми этими обстоятельствами я призываю женщин внимательнее относиться к своему здоровью, не откладывать обследования на потом, а при малейшем подозрении на сердечный приступ не тянуть с вызовом скорой помощи.

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