Российские туристы угодили в ковидный карантин на Мальдивах. С них потребовали $3000 за две недели

Приключения начались 6 февраля, когда за два дня до вылета домой туристы сдали тест на коронавирус, один из которых показал наличие ковида. Фото: REUTERS

Человечество понемногу привыкает жить в условиях пандемии и традиционные курортные страны постепенно открываются для туристов. У путешественников, которым порядком надоели самоизоляция и работа на удаленке, возникает сильный соблазн тряхнуть стариной: и мир посмотреть и себя показать. Как в прежние добрые времена. Ростуризм рекомендует взвешивать риски, но поездки за рубеж по-прежнему большая лотерея. Время от времени мы слышим истории о том, как туристы вместо курорта попадают в обсерватор, или отдых оказывается испорчен из-за коронавирусных ограничений. В похожей ситуации на Мальдивах оказались москвичи Светлана и Александр, возможно их опыт пригодиться другим путешественникам.

- Мы полетели отдыхать на Мальдивы, но вместо 12 дней незабываемого отдыха застряли здесь почти на месяц в изоляции! - рассказывает Светлана. - Мы понимали, что отправляться за рубеж в пандемию рискованно, но очень хотелось отдохнуть, выспаться и привести в порядок здоровье после беременности, родов и бессонных ночей (Светлана родила дочку летом прошлого года - Ред). Старшего ребенка и шестимесячную малышку решили оставить на время с мамой и стали готовиться к поездке. Каждую зиму мы с мужем самостоятельно ездили по разным интересным и непростым маршрутам: Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Камбоджа… Но этой зимой выбор был небольшой: ОАЭ или Мальдивы. Выбрали Мальдивы. Теплее, спокойнее, романтично. Все, как всегда, организовали сами, купили билеты и забронировали места на двух островах.

Как законопослушные граждане Светлана и Александр перед поездкой оформили страховку, сдали тест на COVID-19 - он оказался отрицательным (забегая вперед скажем, что его никто так и не проверил за исключением представителя Аэрофлота в Шереметьево). Можно ехать! Первые девять дней отдыха на островах прошли безмятежно. Приключения начались 6 февраля, когда за два дня до вылета домой Светлана и Александр сдали тест на коронавирус. Эта процедура является обязательной, без теста из страны не выпустят. Тест Светланы оказался положительным.

- Мы оба чувствовали себя прекрасно, да и сейчас, спустя 10 дней карантина, никаких симптомов болезни у нас нет, - рассказывает Светлана. - Сразу подумали - это ошибка. Однако сдать анализы повторно за наши деньги нам не разрешили, тут же запретили выходить из номера. Через два часа за нами пришли и отвезли в специально отведенный для карантина дом на острове. Там две комнаты и гостиная. Объявили, что мы с мужем должны 14 дней провести в изоляции в разных комнатах, в противном случае (если мы с ним будем контактировать) карантин продлиться до 28 дней. Мы в шоке, нам никто ничего не объясняет. Что делать дальше? Как быть с билетами на самолет?

Туристов предупредили: оплачивать проживание на карантине должны они сами. Затем озвучили ценник - 200 долларов в сутки, учитывая, что карантин длится, как минимум 14 дней получается около 3000 тысяч долларов (или 221 тысяча в рублях).

- Это наглый грабеж. - продолжает Светлана. - Когда мы приехали на остров мы жили в отличном номере с телевизором, каждый день смена белья и отличный завтрак за 85 долларов на двоих! А здесь 200 за крайне скромные условия (достаточно сказать, что у мужа комната без окна), с плохим питанием, тараканами и пауками. Три раза в день из отеля нам приносят еду в маленьком контейнере, можно выбрать мясо или рыбу. И все. Ни напитков, ни каких-либо сладостей. Даже мусор не вынесли ни разу, а нам самим выходить запрещено. Люди просто наживаются на том, что мы попали в трудную ситуацию.

В комнате напрочь отсутствуют окна.

- Оказалось, это условие было прописано, как водится, мелким шрифтом, и упоминалось в переписке, которую мы вели с администратором до момента заезда, - поясняет Александр. - Когда мы это прочитали, то подумали: а) с нами это вряд ли произойдёт; б) ну, в крайнем случае поживем в номере за эти же деньги (очень был хороший номер). Но мы представить не могли, что нас увезут куда-то в тьмутаракань в не очень комфортные условия.

Кроме того, Александру надо было выходить на службу (он работает в IT-компании) - отпуск-то закончился. Впрочем, он нашел выход из положения. За 100 долларов взял в аренду ноутбук у администрации отеля, Wi-Fi в доме есть, работу на удаленке удалось наладить.

Предлагаемый туристам обед.

Светлана, тем временем, понимая, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, принялась стучаться в различные инстанции. Первым делом сообщили о своей беде в Посольство РФ на Мальдивах. Там мудро посоветовали не нарушать законодательство страны пребывания, а по поводу обратных билетов разбираться с перевозчиком. Это была не совсем та помощь от мамы-родины, на которую рассчитывали туристы.

Затем начались переговоры со страховой компанией, была надежда, что они хотя бы часть расходов по оплате карантина возьмут на себя. Но страховая компания ответила, что страховка покрывает только диагностику и экстренную помощь при COVID-19 и больше ничего. Когда Светлана и Александр принялись искать обратные авиабилеты домой, то пришли в ужас: во-первых, билетов кот наплакал. Во-вторых, цена начиналась от 129 000 рублей. Билеты, которые у них “сгорели” (туристы сразу же предупредили перевозчика о ЧП), стоили 45000 на одного туда-обратно.

К счастью, Аэрофлот повел себя достойно. Представитель авиакомпании в Мале, перезвонил в ответ на сообщение по WhatsApp и заверил, что в любой день, без каких-либо доплат, ребят отправят в Москву. Надо только заранее предупредить о дате вылета и прислать разрешение местных властей о том, что они могут покинуть страну.

Общение с местными властями - это отдельная история. Они не объясняют вообще ничего. Единственным каналом информации были две медсестры, с которыми Светлана переписывалась по WhatsApp. Только на пятый день от местных властей пришло письмо о том, что мужу Светланы предписано находиться 14 дней на изоляции, как человеку, имевшему контакт с больным. Сама Светлана (напомним, положительный тест был только у нее) никакого письма пока так и не получила.

- Сейчас ситуация такая: 18 февраля к нам придут медсестры с врачом, - поясняет Светлана. - Мне сдавать тест не нужно, они составят отчет о моем здоровье и отправят в местное министерство здравоохранения, которое выдаст документ, дающий право покинуть страну. У мужа ситуация сложнее, у него возьмут мазок, если тест отрицательный - мы возвращаемся вместе. Если положительный - его ждет еще 14 дней изоляции. Если бы мы знали, что можем попасть в такой переплет, то никогда бы никуда не полетели. Может быть, наша история кого-то предостережет. Потому что мы на себе поняли, как только ты попадаешь в такую ситуацию - до тебя никому нет дела. Никто не поможет.

Фрагмент переписки с посольством.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Большинство проблем можно было избежать

Дарья Домостроева руководитель пресс-службы туроператора "Интурист":

- Туристам можно только посочувствовать. К сожалению, такого рода “приключения” - это издержки ситуации, когда вы организуете путешествие самостоятельно - сами выбрали курорт, сами забронировали, сами теперь должны выпутываться из создавшегося положения и оплачивать все риски. По всей видимости, туристы выбрали размещение в одном из недорогих гостевых домов мальдивского архипелага. Большинство проблем удалось бы избежать если бы путешественники бронировали тур через проверенного турагента, отправившего на Мальдивы не один десяток туристов в этом зимнем сезоне. Там есть много нюансов, о которых непрофессионалы попросту не знают.

Во-первых, турагент проконсультировал бы по разным типам размещения и объяснил, что при заселении в гостевой дом по правилам мальдивского государства придется сдать повторный тест при выезде и отправится в карантин в случае если кто-то на всем атолле заболеет. На такой случай, турагент бы предложил добавить в пакет расширенный страховой продукт, покрывающий все риски попадания и нахождения на карантине. А также турагент бы объяснил, что в случае заселения в классифицированный объект уровня 3* и выше повторный тест при выезде сдавать бы не пришлось. Таким образом, туристы не попали бы в ситуацию с карантином. Добавлю, что сейчас практически у всех крупных туроператоров, работающих с зарубежными направлениями, где требуется сдача ПЦР-теста перед вылетом, при оформлении тура можно получить промо-код или купон скидку на сдачу такого теста в аккредитованной лаборатории.

Теперь история с карантином и доплатами за его прохождение. История неприятная, и тут в случае бронирования через туроператора, вашими проблемами занималась бы принимающая компания вместе с вашим турагентом. В частности, принимающая компания должна быть в курсе о месте прохождения карантина, его стоимости и возможных альтернативных местах его прохождения. К сожалению, в данной ситуации туристам приходится разбираться со всем самостоятельно. Отметим также, что в проблемных ситуациях туроператор в большинстве случаев выступает на стороне туристов, ведь по закону он обязан вернуть своих клиентов на родину целыми и невредимыми с наименьшими финансовыми потерями. Поэтому, в нынешнее непростое время экономия на услугах профессионалов турбизнеса может выйти путешественникам боком.

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