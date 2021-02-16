Кубинский социализм не выдержал ковида: Продукты по талонам, ром и сигары в дефиците

Туристический кризис и пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике Острова свободы. Фото: REUTERS

СВОБОДА В СТРОЮ

Когда ранней осенью стало известно, что остров Свободы скоро войдет в число стран, принимающих российских туристов, решение на семейном совете было принято сразу: после года без отдыха, на удаленке и в карантинах, хоть Новый встретим весело и в тепле. На фоне азиатских Мальдивов и африканского Занзибара социалистическая Куба оказалась наиболее финансово доступным направлением, к тому же — с ноткой подзабытой экзотики. Да и ситуация с коронавирусом на острове была тогда благоприятной.

Отсидев себе все за 14 часов полета, радостно выходим из самолета и… прямо на перроне нас сразу строят в шеренги. Ну, здравствуй, остров Свободы! Оказалось, строем пойдем сдавать анализ ПЦР. До получения результатов теста мы должны были жить в забронированном отеле, не снимая масок. Впрочем, на этом построения и закончились, а за масочным режимом туристов никто не следил.

Наш рейс оказался чист, но так повезло не всем. За неделю с лишним я не раз наблюдал, как в роли черного воронка к гостиничным корпусам подъезжал белый открытый микроавтобус, врачи в сопровождении охраны выводили из номеров и увозили в отель-обсерватор тех несчастных, кто «провалил» тест ПЦР. Их полные отчаяния голоса были иногда слышны по ночам— людей забирали, когда их было проще застать в номере. Их безнадежно испорченный отпуск продолжался неподалеку — в гостинице с запорами на дверях и охраной с дубинками. Выпускали оттуда после двух отрицательных анализов.

Полицейские огораживают вход в квартал Гаваны, где введен карантин из-за вспышки Ковид-19. Фото: REUTERS

РЕЗЕРВАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Местный гид по дороге из аэропорта в отель решил сразу снять с нас розовые очки. Во-первых, настоящую живую Кубу мы не увидим, проведя весь отпуск в «туристическом пузыре» — на изолированном острове Кайо-Коко, где много гостиниц, но кубинцы приезжают только на работу. Во-вторых, кофе нынче — дефицит! Хороший ром тоже не достать, поэтому сразу хватайте то, что есть в магазине. Не откладывайте — потом уже не увидите… Сигары? Тоже дефицит! Ведь девять месяцев 2020 года предприятия почти не работали, сейчас распродают старые запасы. Но есть и хорошие новости: на тропическом острове нет ядовитых змей и насекомых, сезон москитов еще не начался.

В чем-то гид ошибся: сразу после нашего приезда разрешили организованные поездки по стране. Поэтому мне все же удалось пообщаться и увидеть, как живут простые кубинцы. Кстати, через пару-тройку недель такие экскурсии прекратили: число заболевших на Кубе пошло вверх, и туристов снова обезопасили в «пузыре».

Теперь на Кубе, охваченной эпидемией опасного заболевания, ждут помощи из России. Фото: REUTERS

А вот с дефицитом гид попал в точку. Мы и раньше бывали на Кубе и знакомы с ситуацией в экономике, но тут реальность превзошла ожидания. В пятизвездочной гостинице то не хватало тарелок в столовой, то карточек платного беспроводного интернета. В аптеке не было пластыря, зато в изобилии средства от москитов (благо не сезон!) Ром и сигары — единственные сувениры, которые оттуда можно привезти, — надо было «ловить» с утра, пока не распродали, хотя иногда ходовой товар «выбрасывали» и после обеденного перерыва. Ну и 31 декабря шампанское закончилось еще утром… Правда, праздника это не испортило: кубинцы делали все возможное и невозможное, чтобы отдыхающие остались довольны. Было весело, и твердой походкой с праздника ушли только дети…

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Туристическая отрасль на Кубе — стратегическая, источник валюты, поэтому в плане снабжения она в приоритете. Если даже интуристы сталкивались с нехваткой простейших вещей, то что говорить про простых кубинцев?

Тут все очень грустно: продукты и товары повседневного пользования выдают по карточкам. Их можно купить за немалые деньги у государства или на черном рынке, но и там уже ощущается нехватка всего. Мне удалось полистать продуктовую книжку одного кубинца: в месяц по именным карточкам на семью из 4 человек трудоспособного возраста выдают 20 килограммов риса, 4 — круп, четыре десятка яиц, два литра растительного масла и килограмм соли. Иногда могут дать курицу, но за ней надо отстоять 2-3 дня в очереди. Вообще, мясо (как правило, свинину) выдают только детям и серьезно больным. Ещё не голод, но уже где-то рядом. Ситуация с лекарствами еще хуже, даже самые необходимые можно купить лишь на черном рынке. Зато сахара, коим Куба богата, дают сразу 16 кило и двух видов.

Если даже интуристы на Кубе сталкивались с нехваткой простейших вещей, то что говорить про простых кубинцев? Фото: REUTERS

При средней зарплате, эквивалентной 35-40 долларам США в месяц, простые кубинцы крутятся как могут. Предел мечтаний — устроиться в туристическую отрасль с доступом к чаевым, которые — при талантах и умениях — повышают доходы в разы. Но из-за эпидемии в 2020-м году и пересохшего потока иностранцев зарплату в этой сфере сначала сократили, а потом просто перестали платить. Высокие налоги у приближенных к инвалюте бизнесов снизили, но не отменили. Поэтому даже визитная карточка туристической Кубы — ранее цветущий рынок старинных американских таксомоторов — был вынужден переориентироваться на перевозку сограждан. Американцев и европейцев кубинцы пока к себе не пускают, а канадцы в конце января сами перестали летать на остров минимум до мая. И теперь вся надежда — как и в прежние годы — на русских, говорят кубинские друзья.

Надо сказать, что россиян на Кубе любят и ждут. Эта симпатия заметна и в большом, и в мелочах. Те, что постарше, еще помнят советско-кубинскую дружбу во всех ее проявлениях, а кубинцы помоложе знают нас как щедрых на чаевые отдыхающих, готовых закрыть глаза на неровное качество обслуживания. Россия помогает острову Свободы не только отправляя под пальмы своих туристов. Просто для примера: через Продовольственную программу ООН наша страна финансирует школьное питание в восточных регионах Кубы, что в условиях ограниченных ресурсов прямо и косвенно затрагивает жизнь почти 600 тысяч жителей острова. Простые кубинцы это знают и ценят.

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