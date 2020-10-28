Остров свободы от карантина: что ждет российских туристов на Кубе

- Ну что, друзья, снова споем «Куба - любовь моя»? Фото: Shutterstock

Старая советская песня “Куба далека, Куба далека, Куба – рядом!” приобрела новый смысл. Россия возобновила авиасообщение с Островом Свободы. Формально – с 15 октября. В реальности же самолеты с туристами полетят на карибские пляжи в начале ноября. То есть уже совсем скоро.

Чем встретит Куба отпускников? Небо надо мной как сомбреро – это понятно, но не потускнеет ли оно от коронавирусных ограничений? И сколько будет стоит отдых в одной из немногих теплых стран, что сейчас доступны российским путешественникам?

ПЕРЕЛЕТ: ТРИ АВИАКОМПАНИИ, ГИГАНТСКИЕ ЛАЙНЕРЫ

Правительство РФ разрешило разрешило полеты в аэропорты Санта-Клара и Кайо-Коко, два рейса в неделю. Авиакомпании тут ж проявили интерес к кубинским маршрутам и отправились за допусками в Росавиацию. На данный момент расклад такой:

- авиакомпания Royal Flight будет выполнять чартерные рейсы из Москвы (аэропорт “Шереметьево”) на Кайо-Коко и в Санта-Клару на гигантских лайнерах Boeing 777/300, вмещающих 500 пассажиров. Этими бортами на Остров Свободы будут прибывать клиенты туроператора Coral Travel.

- авиакомпания Azur air запускает рейсы в оба кубинских аэропорта с начала ноября, летать будет из “Внуково” на Boeing 777-300ER, рассчитанном на 540 мест. Перевозчик работает с туроператорами “Интурист” и Anex Tour.

- Nordwind также будет летать на Остров Свободы из “Шереметьево”, рейсами этой авиакомпании полетят в основном отпускники, купившие путевки “Пегас Туристик”.

Перевозчики не случайно ставят на кубинские маршруты самые большие самолеты, имеющиеся в их парке. Во-первых, перелет долгий (12 часов). Во-вторых, сейчас российским туристам доступно очень мало зимних курортов – кроме Кубы, это только Мальдивы, Занзибар и Дубай. Всем, кто в доковидные времена загорал бы в Таиланде, Вьетнаме, Гоа, придется выбирать между этими странами. И спрос явно будет (даже при том, что кто-то в принципе откажется от привычной порции зимнего солнца – по медицинским причинам, либо финансовым). А по количеству рейсов нашим правительством введен жесткий лимит.

Почему полеты разрешены не в Гавану? Кубинская столица пока закрыта для иностранных туристов. Но могли бы открыть и Варадеро - крупнейший курорт острова!

- Варадеро открыт – и курорт, и международный аэропорт. Вся Куба открыта, кроме Гаваны, - подтверждает Хуан Карлос Эскалона, советник посольства Кубы в РФ по вопросам туризма и директор российского представительства Министерства туризма Кубы.

На Острове Свободы уже загорают канадцы. Буквально на днях в Варадеро приземлятся первые лайнеры из Германии и Великобритании.

- Очень ждем разрешения полетов на Варадеро, - признает PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева. - Про Кайо-Коко даже многие турагенты раньше не слышали, не говоря уже о туристах.

ТЕСТЫ И СТРАХОВКИ

Куба – безвизовая для россиян страна, и тут пандемия ничего не изменила. И – что редкость по нынешним временам - ПЦР-тест перед поездкой делать не нужно. Подробности о формальностях “КП” разъяснил Хуан Карлос Эскалона, советник по туризму посольства Кубы:

- Нужна мединская страховка, покрывающая лечение Covid-19. Если у туриста ее нет, полис можно приобрести на Кубе за 30 долларов. Пассажиры заполняют декларацию с вопросами о самочувствии и контактах, там же нужно указать адрес пребывания на Кубе. В аэропорту всем пассажирам измеряют температуру и делают ПЦР-тест. Бесплатно. Далее туристы едут напрямую в отель, в воздушной гавани и в автобусе обязательны маски. Результат теста приходит в отель в течение 24 часов.

Конечно, тестирование всех пассажиров займет какое-то время. В том же Варадеро первый международный рейс медики обслужили за 45 минут.

Что, если тест положительный? Туриста отправят в клинику. Его родственников и попутчиков временно изолируют – до тех пор, пока не станет ясно, не заразились ли и они тоже. Для этого в отелях есть карантинные зоны.

ЧТО ЭТО ЗА КУРОРТЫ – КАЙО-КОКО И КАЙО-САНТА-МАРИЯ?

Словом “кайо” на Кубе называют небольшие острова. Кайо-Коко и соседний курорт Кайо-Гильермо – тропические острова у северного побережья Кубы, часть архипелага Хардинес-дель-Рей. Белый песок, красивые лагуны, коралловые рифы – в общем, то что нужно для любителей пляжного отдыха. И, кстати, здесь много отелей, работающих по системе “Все включено”. В основном пятизвездочные и “четверки”, в том числе международных сетей.

Кайо-Санта-Мария – тоже островной курорт, в том же архипелаге, но с другого его края. Рядом с ним расположены Кайо-Энсеначос и Лас-Брухас, где наши туроператоры тоже предлагают отдых.

- На курорте Кайо-Коко есть свой международный аэропорт. А из Санта-Клары туриста на автобусе поедут на курорт Кайо-Санта-Мария, - разъясняет Хуан Эскалона.

- Пока на курортах Кайо-Коко и Кайо-Гильеромо открыты 24 отеля, соответственно, туда мы и продаем туры, - делится с “КП” подробностями Дарья Домостроева. - Не потому, что только им разрешили открыться, а другим нет. Просто пока не было туристов, гостиницы не видели смысла работать, держать персонал. Как только прилетят первые самолеты, откроются и другие отели, выбор будет больше. На экскурсии можно съездить – например, в город Тринидад, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, морские прогулки, дайвинг на рифах, - все это есть.

МЕДИКИ В КАЖДОМ ОТЕЛЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

- Маски в отеле не обязательны. Их носят только сотрудники, - заверяет Хуан Карлос Эскалона. - На пляже, разумеется, маски тоже не нужны. В отелях важно соблюдать социальную дистанцию. В ресторанах увеличено расстояние между столами. Анимация и все развлечения – тоже с учетом социальной дистанции. В каждом кубинском отеле работает медицинская бригада, она следит за здоровьем как отдыхающих, так и персонала. Кроме того, наши курорты предлагают специальные программы с сопровождением кубинских врачей – восстановление для тех, кто перенес коронавирус.

ЦЕНА ВОПРОСА

- Сейчас бронируют в основном отдых на Новый год, - рассказывает Дарья Домостроева. - Да, многих смущает долгий перелет. Но сейчас выбора-то особого нет, или шашечки, или ехать. Отдых на Кубе немного подешевле, чем на Занзибаре. А по сравнению с Дубаем и Мальдивами цены существенно ниже. Это связано с тем, что в ОАЭ и на Мальдивы летают только регулярные рейсы, и там безумные тарифы, особенно на зимние каникулы. На Кубе же можно уложиться в 105 – 110 тысяч рублей на двоих за неделю, с перелетом и отелем “Все включено”. На Занзибаре надо рассчитывать минимум на 110 – 120 тысяч рублей на двоих.