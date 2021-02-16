Вопрос дня: А вас чем раздражали коллеги? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Многим - от сплетен до агрессии. И интригами, и доносительством. Нет, порядочные люди есть, а случайных (то есть непрофессиональных) почти не вижу, ну разве что по партийным спискам проскакивают.

Анна КОКОРЕВА, финансовый эксперт:

- Из российской компании перешла во французскую. В первой раздражали политические дискуссии. Старшие по возрасту коллеги навязывали молодежи свои политические взгляды. А человек, который был выше по должности, провоцировал на разговоры о религиозной нетерпимости. Один из руководителей присылал ссылки на трешовые статьи. Бывало, и стравливали сотрудников. В иностранной компании полная толерантность - и религиозная, и гендерная.

Лина ДЕМБИКОВА, владелец школы Style Hunter и телеведущая:

- Я руковожу коллективом из 30 женщин. Раздражает, когда легко ставят личные проблемы на первое место в ущерб работе. Среди молодых людей 18 - 25 лет процветает гостинг: они резко прекращают отношения с компанией без предупреждения и объяснения причин. Еще раздражает склонность к хаосу в ущерб структурированности. А сплетни и агрессия у нас исключены на уровне идеологии.

Татьяна ПОЛИДИ, архитектор, урбанист:

- Для нас тема делового сотрудничества слишком важна, чтобы поддаваться раздражению. В нашей сфере приходится соблюдать корпоративную культуру. В среде урбанистов, архитекторов, юристов всегда можно выстроить отношения с коллегами так, чтобы избегать конфликтов.

Владимир СОЛОПОВ, профессиональный рыболов:

- В рыбалке присутствует зависть коллег на соревнованиях - это же процесс добычи, он непредсказуем. И когда идет прямое соперничество в улове, завидуют те, кто не умеет проигрывать. Они уходят, не дожидаясь награждения, это коробит. Но вообще рыбалка любит тишину, раздражает назойливость.

Игорь ГЕЛЬДЮЖОВ, глава Шереметьевского профсоюза летного состава:

- До недавних кадровых изменений обстановка была карательная. На тех, кто высказывал предложения по улучшению работы, давили. Десятки профессионалов вынудили уйти. И интриги присутствовали - все-таки 600 человек летного состава...