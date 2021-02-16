ВОЗ выступила против ковид-паспортов

Требование о наличии у человека сертификата об иммунитете к COVID-19 может привести к дискриминационному положению Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались против введения обязательных прививочных сертификатов для вакцинированных от коронавируса.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в беседе с журналистами заявил, что этот вопрос является очень сложным и требует серьезной проработки.

По мнению специалиста, требование о наличии у человека сертификата об иммунитете к COVID-19 может привести к дискриминационному положению граждан тех стран, которые пока не могут получить доступ к вакцине.

Кроме того, по словам Райана, пока нет достоверной информации о том, как вакцинация влияет на распространение коронавируса. В связи с этим идея о введении паспортов путешественников для заграничных поездок является преждевременной.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 109 миллионов случаев заболевания коронавирусом, а жертвами опасной инфекции стали свыше 2,4 миллиона человек. Во многих странах начаты прививочные кампании, однако многие государства пока не могут договориться о поставках вакцин.